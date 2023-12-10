Нобелевскую премию мира за Наргес Мохаммади получили её дети

В Стокгольме и Осло в воскресенье 10 декабря прошли церемонии вручения Нобелевских премий за 2023 год.

Нобелевскую лекцию лауреата премии мира, иранской правозащитницы Наргес Мохаммади, на церемонии в Осло прочитали её дети, 17-летние Али и Киана Рахмани. Они также получили диплом и медаль матери, которая находится в Иране в тюрьме.

Нобелевская премия мира была присуждена Мохаммади за её "борьбу против угнетения женщин в Иране и продвижение прав человека и свободы для всех". Нобелевскую лекцию правозащитница написала в тюрьме Эвин в Иране. В ней говорится, что Мохаммади в день вручения Нобелевских премий хочет выступить в защиту всех иранцев, выступающих против несправедливости и преследований. Также Мохаммади утверждает, что иранский режим утратил легитимность и поддержку в народе.

Официальный Тегеран обвинил Нобелевский комитет во вмешательстве во внутренние дела и "политизации" темы прав человека.

Нобелевские премии традиционно вручаются 10 декабря, в годовщину смерти их основателя, Альфреда Нобеля. Этот же день является международным Днём прав человека. Ровно 75 лет назад была принята Всеобщая декларация прав человека. В послании генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, приуроченному к этой дате, отмечается, помимо прочего, что в мире "Усиливается авторитаризм, сужается пространство гражданской активности, а средства массовой информации подвергаются атакам со всех сторон". При этом, по мнению генерального секретаря ООН, именно Всеобщая декларация прав человека представляет собой "дорожную карту, которая помогает прекращать войны, преодолевать разногласия и обеспечивать мирное и достойное существование для всех".