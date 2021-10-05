Нобелевскую премию по физике присудили за изучение климата

Лауреатами Нобелевской премии по физике 2021 года стали Джорджио Паризи, Клаус Хассельман и Сюкуро Манабе за "вклад в понимании комплексных физических систем", в том числе климата Земли и движения планет. Об этом сообщает Нобелевский комитет.

Сюкуро Манабэ и Клаус Хассельман награждены "за физическое моделирование климата Земли и надежный анализ глобального потепления". Джорджо Паризи удостоен премии "за открытие того, как порядок и флуктуации взаимодействуют в физических системах от атомов до планет".

Накануне Нобелевскую премию в области физиологии и медицины присудили американцам Дэвиду Джулиусу и Ардему Патапутяну за открытие рецепторов температуры и осязания.

6 октября Нобелевский комитет назовет лауреатов премии по химии, 7 октября – по литературе. Лауреата премии мира объявят в Осло в пятницу, 8 октября. 11 октября будет присуждена премия памяти Альфреда Нобеля по экономике.

Как и в прошлом году, из-за пандемии лауреаты премии будут получать награды в тех странах, в которых живут.