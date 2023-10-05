Нобелевскую премию по литературе получил норвежец Юн Фоссе

Нобелевскую премию 2023 года по литературе получил норвежец Юн Фоссе за "новаторские пьесы и прозу, которые выражают невыразимое". Об этом сообщил Нобелевский комитет.

Юн Фоссе родился в 1959 году. Известен как поэт, прозаик, но в первую очередь как драматург. Спектакли по его произведениям идут в театрах во многих странах мира. В России, в частности, ставили спектакль по пьесе Фоссе "Однажды летним днём", в 2018 году вышел сборник переводов его пьес "Когда ангел проходит по сцене".

Дебютный роман Фоссе "Красное, чёрное" вышел в свет в 1983 году. "Его творчество, охватывающее самые разные жанры, состоит из множества пьес, романов, поэтических сборников, эссе, детских книг и переводов", — говорится в пресс-релизе Нобелевского комитета. Фоссе лауреат множества литературных премий, главным образом в скандинавских странах.