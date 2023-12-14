Ночью российская армия атаковала беспилотниками Одесскую область

Российская армия в ночь на 14 декабря в очередной раз атаковала беспилотниками украинские порты на Дунае. Информации о последствиях налёта пока нет.

Украинские телеграм-каналы сообщают о взрывах в районах портов Килия и Рени. Килия находится недалеко от побережья Чёрного моря, а Рени в глубине материка, у границ Украины, Румынии и Молдовы.

В Одесской области во время налета беспилотников пострадали 11 человек и возник пожар. Об этом сообщает Государственная служба чрезвычайных ситуаций Украины. Пятеро раненых, в том числе трое детей, госпитализированы. Конкретное место атаки в сообщении не указывается.

Командование Воздушных сил ВСУ утром отчиталось, что ночью был сбит 41 из 42 запущенных российской армией беспилотников.

Кроме того, в сообщении говорится,что около полуночи российская армия ударила шестью ракетами из зенитного комплекса С-300 по Херсонской и Николаевской областям.

О том, куда попал не сбитый дрон и шесть ракет, ни украинские военные, ни власти пока не сообщают.

Министерство обороны России в свою очередь сообщило, что ночью 14 декабря средствами ПВО были сбиты девять беспилотников над территориями Калужской и Московской областей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявлял о двух беспилотниках, сбитых в Наро-Фоминском городском округе на подлёте к российской столице. Разрушений и пострадавших нет, сообщил Собянин.

Последний раз о БПЛА, летевших по направлению к Москве, сообщалось 29 ноября. Тогда силы ПВО сбили беспилотник над Подольским городским округом Подмосковья, никто не пострадал.

Ранее сообщения об атаках беспилотников по целям в глубине России сопровождались массой сообщений от российских пользователей в соцсетях о взрывах, стрельбе ПВО и пролетах беспилотников, с видео и фотографиями. Теперь же вся информация от властей о сбитых беспилотниках поступает на фоне полного молчания российских пользователей соцсетей, отмечает Русская служба Би-би-си.