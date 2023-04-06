Ночью в Москве задержали защитников парка "Косинский"

В ночь на 6 апреля в Москве задержали троих активистов, требующих остановить застройку природно-исторического парка "Косинский" на востоке города.

Во время задержания к одному из них – Олегу Хугаеву – полицейские применили силу. Они несколько раз наступили ему на руку и внесли в автозак. В отдел полиции к Хугаеву приезжала скорая помощь – ему диагностировали ушиб руки, сообщает "ОВД-Инфо".

Ещё двоих активистов – Елену Исаеву и Артура Вартаняна – также доставили в отдел полиции. Все трое находились там на момент публикации новости почти десять часов, утром к ним приехал адвокат. Защитников парка обвинили в мелком хулиганстве.

В ночь на 6 апреля застройщики снова пришли делать забор для расширения промзоны, которая в планах затрагивает территорию парка "Косинский". "В этот раз ночью под покровом темноты вышли не менее 300 рабочих, их охраняли не менее 5 автозаков и бесчисленное количество полицейских", – сообщил депутат Мосгордумы Евгений Ступин.

Активисты борются за сохранение парка уже более двух лет. Они считают застройку и вырубку деревьев незаконной.