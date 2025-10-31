Ночная атака на Сумы: дроны попали в жилые дома и депо, есть пострадавшие

Не менее 15 человек пострадали в Сумской области в результате российской атаки беспилотниками в ночь на 31 октября. Об этом сообщила областная полиция.

По словам главы областной военной администрации Олега Григорова, только по городу Сумы за час были выпущены десять дронов. "Удары были направлены на гражданскую инфраструктуру", — заявил Григоров.

Один из беспилотников попал в девятиэтажный жилой дом, после чего там загорелись пять квартир и семь балконов.

"Повреждены объекты гражданской инфраструктуры — помещения автозаправочной станции, железнодорожного вокзала, кислородная станция, тепловоз, общежитие и три многоэтажных жилых дома. Кроме того, повреждены четыре легковых автомобиля", — уточнили в полиции.

Также удары пришлись по железнодорожной инфраструктуре. В Сумах атаковано пассажирское депо. Там уничтожены хозяйственные помещения и подвижной состав. Кроме того, железная дорога повреждена и в Харьковской области, у прифронтового города Лозовая.