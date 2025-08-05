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Ночная атака России на Украину с применением беспилотников и ракеты

В ночь на 5 августа российские военные атаковали территорию Украины 46 дронами типа "Шахед" и беспилотниками-имитаторами различных типов с четырёх направлений из России, а также баллистической ракетой "Искандер-М", выпущенной из Брянской области, сообщили Воздушные силы ВСУ.

"По предварительным данным, силами противовоздушной обороны было сбито или подавлено 29 вражеских БПЛА типа "Шахед" и дронов-имитаторов различных типов на севере и востоке страны. Зафиксированы попадания 17 БПЛА, одной баллистической ракеты, а также падение обломков сбитых дронов в трёх локациях на южном и северо-восточном направлениях», — говорится в сообщении.

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