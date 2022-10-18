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“Норд-Ост”. Расследование не окончено

“Норд-Ост”. Расследование не окончено
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“Норд-Ост”. Расследование не окончено

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20 лет назад террористы ворвались в театральный центр на “Дубровке” в Москве, где шёл мюзикл “Норд-Ост”, и взяли в заложники более 900 человек. Спустя три дня власти приказали штурмовать театр. 125 заложников погибли от воздействия неизвестного вещества. Виновные в их гибели до сих пор не названы.

20 лет назад, 23 октября 2002 года, террористы ворвались в театральный центр на “Дубровке” в Москве, где шёл мюзикл “Норд-Ост”. Они взяли в заложники более 900 человек и потребовали вывести федеральные войска из Чечни. 26 октября власти прервали переговоры и отдали приказ о штурме театра. Перед этим в зрительный зал, где террористы удерживали заложников, пустили некое вещество, которое должно было усыпить боевиков. Штурм назвали успешным, поскольку все террористы были убиты, а взрыва не произошло. Но по итогам спецоперации не от пуль, а в результате воздействия неизвестного вещества, погибли 125 человек из числа заложников. Виновные в их гибели до сих пор не названы.

В подкасте участвует:

Дмитрий Миловидов, член координационного совета «Норд-Ост»

В подкасте использованы также архивные записи Радио Свобода

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