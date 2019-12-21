Трамп утвердил законопроект с санкциями против "Северного потока-2".

Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу законопроект, которым предусматриваются санкции против компаний, участвующих в сооружении газопровода "Северный поток-2". Ключевой подрядчик заявил, что он приостанавливает укладку труб.

Санкциями предусматривается отказ в американских визах и замораживание американских активов иностранных граждан и фирм, имеющих отношение к проектам "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Они являются частью законопроекта об оборонных расходах. Американские представители неоднократно называли газопровод, по которому российский природный газ будет экспортироваться в Германию угрозой энергетической безопасности Европы. В законопроекте он назван "инструментом принуждения".

Американские санкции резко критикуются Германией. Министр иностранных дел Германии Хайко Масс заявил о том, что "санкции представляют собой вмешательство в автономные решения, принятые в Европе".

Санкции могут ощутимо задеть ключевого подрядчика "Северного потока-2" швейцарско-нидерландскую фирму Allseas, которой принадлежит уникальное крупнейшее в мире судно-трубоукладчик Pioneering Spirit, осуществляющее укладку труб по дну Балтийского моря. 19 декабря сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон направили Allseas письмо, в котором предупредили о последствиях продолжения работ по проекту "Северный поток-2". Среди возможных последствий - блокирование ее собственности в США, запрет на проведение любых транзакций, связанных с американскими финансовыми институтами и запрет на посещение США руководством компании. Она уже заявила о приостановке работ до выяснения последствий нового американского законодательства.

Официально санкции должны вступить в силу в ближайшие недели. Около недели назад "Газпром" заявлял, что для завершения работ на последнем подводном участке газопровода требуется около пяти недель.