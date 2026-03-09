Нормализация агрессора. Дискуссия о павильоне РФ в Венеции

Россия возвращается на Венецианскую биеннале современного искусства. В 2022-м году, когда началась война, павильон РФ стоял закрытым. В 2024-м Россия сдала его в аренду Боливии. Теперь спецпредставитель Путина по культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой объявил, что Россия никогда не покидала биеннале и "всегда присутствовала в венецианском культурном пространстве".

Российская выставка на 61-й Биеннале современного искусства будет называться "Дерево укоренено в небе". В соцсетях шутят, что это дерево — "Орешник".

Планируется серия звуковых перформансов, над которыми работают несколько десятков авторов. Первый покажут во время превью 6–8 мая, когда биеннале будет открыта только для аккредитованных журналистов.

Проект координирует Российская академия музыки имени Гнесиных. Комиссаром павильона с 2021 года является Анастасия Карнеева, соучредительница компании Smart Art и дочь замдиректора Ростеха Николая Волобуева.

Блогеры возмущены тем, что Россия в разгар войны будет представлена на крупнейшей международной выставке современного искусства. Украинский арт-китик Константин Дорошенко напоминает, что еще в 2022 году директор Эрмитажа Михаил Пиотровский назвал российские выставки за рубежом "мощным культурным наступлением", сравнив их со "специальной операцией". "Руководству Венецианской биеннале следовало бы это учесть, — говорит Дорошенко.

Даниил Кислов:

Российская пресса захлёбывается от восторга от объявления о том. что в мае этого года российские художники и музыканты, курируемые непосредственно правительством РФ, примут участие в Венецианской Биеннале. Какого хера, спрашивается? Конечно, я никогда не был и не буду куратором этого знаменитого форума. Хоть в последние годы почти превратившегося в помойку, но всё равно жаль: гнал бы оттуда российское искусство, приехавшее из современной России, поганой метлой.

Екатерина Марголис:

Это война.

Эта сеть плелась десятилетиями

Это военные операции на культурном фронте. И именно как таковые они должны осмысляться. И как таковым им и нужно противостоять. Не только на уровне диаспор и активистов, а уровне государственном и институциональном.

Страна-террорист, ведущая геноцидальную войну с десятками тысяч жертв, убитыми детьми, прицельной охотой на людей дронами, изнасилованными женщинами и девочками, запытанными в страшных муках военными и гражданскими, тысячами задокументированных военных преступлений против граждан соседнего независимого государства в центре Европы — и вот это государство в своей обычной наглой манере гопника с "аштотакова" возвращается в собственный павильон (захапанный после роспуска СССР и затем постепенно отжатый от СНГ, а изначально построенный архитектором Щусевым вообще на деньги украинского мецената).

Государственный (подчеркиваю) павильон, представляющий ГОСУДАРСТВО-террориста на венецианской Биеннале.

Возвращение это было бы невозможно без сети взаимозачетов, услуг, связей в европейских политических кругах и культурных институциях. Эта сеть плелась десятилетиями. Как невозможно было бы и всё остальное, что сейчас творит россия.

Марат Гельман:

Среди участников нет ни одного известного даже в России художника

Я думаю это хороший повод прямого художественного высказывания против нынешнего государства РФ. Можно просто фестиваль под открытым небом, напротив российского павильона объявить. (...) Рад что среди участников нет ни одного известного даже в России художника, не то что в мире. Ни одного из тех кто мне дорог.

Юрий Альберт:

Комментаторы волнуются, что Россия опять собирается участвовать в венецианской Биеннале. Это, конечно, впечатляет - несколько десятков никому не известных участников со своими произведениями. Но я не понимаю одного: как они собираются доставлять все это в Италию?

Опять по трубе? Через чукотско-аляскинский туннель? Или просто построят в парке "Патриот" Венецию из отечественной фанеры?

Екатерина Марголис уточняет:

Сам павильон, скорее всего, останется закрытым.

Причина прозаична: действующие против РФ санкции делают невозможным подписание необходимых документов профессионалами и подрядчиками. Венецианские контракторы, как выяснилось, почему-то не горят желанием участвовать в юридически сомнительных схемах.

Но это не беда. Решение найдено.

Искусство ведь всегда умело работать с пространством. А русское — с пространством маневра внутри периметра колючки. Да и кривая коза— любимое тотемное животное и транспортное средство.

Если нельзя открыть павильон — можно выступать перед ним.

Поэтому в дни превью Биеннале, с 5 по 8 мая, на сцену выйдут молодые музыканты (в тексте пресс-релиза подчеркнуто: very young musicians — то есть попросту дети)

Они, как уличные нищие, исполнят произведения из самых разнообразных традиций России, объединив их в главную — какую, догадайтесь сами с одного раза.

Национальный павильон без экспозиции, но с архивом выступлений нанятых уличных музыкантов

Музыку запишут на аудио и видео, а затем эти записи будут доступны посетителям Биеннале… исключительно снаружи павильона.

Таким образом создаётся редкий художественный формат: национальный павильон без экспозиции, но с архивом выступлений нанятых уличных музыкантов перед собственной закрытой дверью.

Можно сказать, новый жанр — site-specific beggars performance.

В российской прессе это, разумеется, будет называться иначе: "возвращение России на международную культурную сцену".

Официальная риторика уже подготовлена.

"Мы никуда не уходили", — объясняет Михаил Швыдкой.

"Мы ещё не начинали", — напоминает Владимир Путин.

И действительно: когда павильон закрыт, экспозиции нет, а концерты проходят на улице, трудно сказать, началось ли уже что-то вообще.

Особый шарм ситуации придаёт концептуальная линия проекта — апроприация деколонизации и демонстрация "культур народов России".

То есть зрителям предложат познакомиться с богатым культурным разнообразием народов страны, чьи языки, истории и культурные практики на протяжении столетий формировались в условиях колонизации, геноцида, ассимиляции и русификации.

Марина Колдобская:

Я, прямо скажу, не разделяю волнение моих коллег по поводу очередного явления РФ на Венецианское биеннале. Те русские, которые придут, не взволнуют никого. Компанией в пятьдесят человек художественное высказывание не делают. Даже если бы это были пятьдесят гениев. Но вряд ли. Руководят процессом дети каких-то российских шишек. Собственно, компания-то и собрана ради того, чтобы никакого высказывания не было — ведь за любое высказывние может прилететь. Собрана она для того, чтобы прокатиться с нужными людьми в Венецию, потусоваться, показать флаг. Это всё чисто чиновничьи дела, неважно.

Форум современного искусства готов принять официальную экспозицию страны, ведущей преступную войну

Важнее другое: со стороны Биеннале это тоже чисто чиновничьи дела. Самый уважаемый (да, до сих пор, за неимением другого), форум современного искусства готов принять официальную экспозицию страны, ведущей преступную войну. Совершенно понятно, как они будут это объяснять: война войной, а великая русская культура, укорененная не где-нибудь, в небесах — по расписанию. Мы за мир. Ну и за коммерцию, само собой, Венеция на том стоит. И как известно, "Венеция не тонет", это её девиз.

Зинаида Пронченко:

Я уже и забыла, что комиссаром российского павильона на Венецианской биеннале (совсем скоро распахнутся его свежевыкрашенные двери) с 21 года является очередная генеральская дочь Анастасия Карнеева (только генерал из Ростеха), а ее бизнес-партнером выступает дочь Лаврова, кстати. Говорят, они очень любят искусство, поэтому быстро придумали, как отказаться при создании национальной экспозиции в усыпальнице европейской культуры от услуг давно зигующего Гинтовта. Вместо портретов Сталина на стенах будут Голоса Коми и ансамбль Толока (не путать с Толокно из Pussy Riot) у пюпитров. И все это "современное искусство" теперь пиарит в западной прессе Михаил Швыдкой, недавно выступавший с речами о дидактической пользе цензуры.

Юрий Юркин:

Глупо и смешно писать о российском павильоне в Венеции, так как само его содержание — исчерпывающая критика на самого себя. Отдать его Беляеву-Гинтовту или Юлии Музыкантской было бы более кураторски осмысленным решением. А так вспоминается недавний пост Кирилла Мартынова, где он пишет о том, сам гендиректор Макдоналдса не пользуется своей продукцией, так организаторы подчеркивая "многоязычную полифонию культур” и следуя за общим трендом биеннале человеческого зоопарка-перевертыша, в который раз попытаются поиздеваться над коренным народами России, которым систематически сокращается возможность доступа к изучению родных языков, ведению традиционного образа жизни и грозит физическое уничтожение на войне.

Группа Pussy Riot выпустила заявление:

(...) Участие официальной России в Биеннале — серьезный удар по безопасности Европы. С начала полномасштабного вторжения в Украину культурная «мягкая сила» стала частью российской военной доктрины и инструментом гибридной войны.

Это культурная экспансия имперской России в сердце Европы.

Pussy Riot приезжает на Биеннале со своей интервенцией. Мы хотим выразить безоговорочную поддержку Украине, жертвам российских военных преступлений, российским политическим заключенным и украинским военнопленным.

Лучшие граждане России либо сидят в тюрьме за антивоенные жесты, либо убиты — в то время как Европа открывает свои двери для чиновников и пропагандистов Путина.

К дискуссии подключились политики и чиновники.

Министр культуры Польши Марта Ценковска называет возвращение возвращение России скандальным: "Пожалуйста, не путайте искусство с конформизмом. Художник не может не замечать того, что происходит вокруг него, так же, как и кураторы прекрасно понимают контексты и среду, в которой они размещают выставки".

Украина призвала организаторов биеннале не допускать к участию Россию. Заявление подписали министр иностранных дел Андрей Сибига и министр культуры Татьяна Бережная. В нем говорится, что Россия уничтожает объекты культурного наследия Украины, убивает художников и в целом «ведет системную войну против украинской культуры, идентичности и исторической памяти».

"Россия не может бомбить Украину, убивать мирных жителей и при этом ходить по красной дорожке на Венецианской биеннале. Это опасная нормализация агрессора. Пока Россия не закончит войну, ничего не может оставаться по-прежнему", — написала в соцсети X министр иностранных дел Латвии Байба Браже.

Министерство культуры Италии утверждает, что оно ни при чем:

"Решение об участии Российской Федерации в 61-й Международной художественной выставке Венеции было принято полностью Фондом La Biennale di Venezia самостоятельно, несмотря на противоположную позицию правительства Италии. Как неоднократно подчеркивал министр Алессандро Джули, в том числе во время различных встреч и переговоров с украинскими властями, Италия уделяет большое внимание защите украинского художественного наследия, пострадавшего от российских бомбардировок, продолжающихся уже более четырёх лет. В частности, Италия участвует в восстановлении одного из символических зданий культурной истории Украины — большого православного Спасо-Преображенского кафедрального собора в Одессе, серьёзно повреждённого в ходе конфликта".

Итальянская ассоциация Антивоенных россиян опубликовала заявление:

Настоящее искусство уезжает или оказывается в тюрьме

Мы — российские граждане, выступающие против войны России в Украине, — призываем остановить официальное участие Российской Федерации в Венецианской биеннале 2026. Культура не должна становиться инструментом легитимации государства, ведущего войну против мирной страны и нарушающего международное право. Российские государственные медиа ежедневно транслируют агрессивную риторику в адрес Европы. При этом оборонная корпорация «Ростех» занимается военными разработками. Мы не против российских художников — многие из них подвергаются цензуре, репрессиям и вынуждены покидать страну. Настоящее искусство уезжает или оказывается в тюрьме. Мы против государственной репрезентации режима. Требуем: отменить официальное участие РФ и создать пространство для независимых антивоенных художников.

Есть и коллективная петиция, открытая для подписания:

В марте 2022 года, после полномасштабного вторжения России в Украину, La Biennale di Venezia выступила с официальным заявлением, в котором выразила решительное осуждение агрессии и заявила, что откажется от сотрудничества с официальными делегациями, институтами или лицами, связанными с российским правительством, Эта позиция закрепила важное этическое обязательство одного из ведущих мировых учреждений культуры.

Сегодня, когда продолжается война России против Украины, объявленное наличие российского государственного павильона вызывает насущные вопросы о том, как соблюдается этот принцип.

(...) Венецианская биеннале на протяжении десятилетий представляет собой пространство художественной свободы, международного диалога и культурной встречи. Сама Венеция, открытая для лагуны и исторически сформированная обменами между культурами, символизирует место, где искусство, идеи и история встречаются открыто.

Но когда государство, участвующее в агрессивной войне, появляется в рамках национального представительства, его присутствие неизбежно несет политический смысл, выходящий за рамки художественного производства. Это рискует нормализовать то, что невозможно нормализовать.