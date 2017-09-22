Министр КНДР: мы можем взорвать водородную бомбу над Тихим океаном

Пхеньян может провести испытания водородной бомбы над Тихим океаном, заявил в четверг в Нью-Йорке министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ен Хо.

Согласно сообщению южнокорейского информационного агентства Ренхап, во время разговора с журналистами Ли Ен Хо предположил, что Пхеньян может ответить взрывом водородной бомбы на предупреждение президента США Дональда Трампа о том, что Северная Корея будет уничтожена в случае нападения на США или их союзников, сделанное во время выступления на сессии Генеральной ассамблеи ООН. "Быть может, мы рассмотрим проведение исторического испытания водородной бомбы над Тихим океаном", - заявил министр иностранных дел, оговорившись, что он не знает, что планирует северокорейский лидер Ким Чен Ын.

Как отмечает газета "Уолл-стрит Джорнэл", это заявление представляет собой значительную эскалацию уровня угроз со стороны Пхеньяна, который уже провел два запуска ракет средней дальности над Тихим океаном и заявил об успешном испытании водородной бомбы.