Северная Корея произвела очередные ракетные испытания

В четверг утром Северная Корея произвела запуск нескольких ракет в направлении Японского моря с пусковой площадки рядом с городом Вонсан на восточном побережье страны, заявили военные представители Южной Кореи. По предварительным оценкам, это было испытание противокорабельных ракет.

Запуск ракет в четверг - десятые в Неделю назад Совет Безопасности ООН ужесточил режим санкций против Северной Кореи в наказание за нарушение резолюций, запрещающих подобные испытания. Днем раньше южнокорейское правительство объявило о приостановлении дислокации на территории страны американских антиракетных комплексов "Таад" на время проведения экологической экспертизы возможных последствий создания базы, где будут находиться противоракетные системы. Размещение этих комплексов началось в нынешнем году в ответ на возрастающую ракетную угрозу со стороны Северной Кореи. Пока в Южной Корее размещены две из шести антиракетных установок, которые составляют полный комплект "Таад". Тем не менее, представители американского военного контингента в Южной Корее заявили, что уже размещенные установки находятся на боевом дежурстве и могут быть использованы для перехвата северокорейских ракет.