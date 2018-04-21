Пхеньян замораживает ракетно-ядерные испытания

Cеверокорейский лидер Ким Чен Ын объявил в пятницу, что он приостанавливает все ракетно-ядерные испытания, а также закрывает полигон, на котором были произведены шесть последних ядерных взрывов.

Президент США Трамп откликнулся на заявление Пхеньяна сообщением в Твиттере, оценив это известие как “добрую весть и для самой Северной Кореи, и для всего мира “, и добавив, что он ждет встречи с северокорейским лидером

Американо-северокорейскому саммиту будет предшествовать встреча Кима с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, до которой остается меньше недели. Она пройдет на южной стороне демилитаризованной зоны. Ким Чен Ын станет первым лидером КНДР, переступившим границу между двумя корейскими государствами со времени перемирия 1953 года.

Многие комментаторы сомневаются, что Ким так легко откажется от ядерного оружия и межконтинентальных ракет.

На днях Пхеньян довел до сведения Мун Чжэ Ина, что он больше не требует вывода 28 тысяч американских войск из Южной Кореи в качестве условия денуклеаризации региона.