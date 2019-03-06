Северная Корея восстанавливает ракетный ядерный полигон

Северная Корея восстанавливает частично демонтированные сооружения на ракетном полигоне Сохэ на западном побережье страны, сообщают американские аналитики, проанализировавшие данные спутниковой съемки. Этот полигон использовался для испытаний межконтинентальных баллистических ракет.

В считанные дни был восстановлен стенд для испытания ракетных двигателей и помещение для сборки ракет-носителей. К такому выводу пришли сотрудники Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Джозеф Бермудес и Виктор Ча. Эти работы скорее всего были произведены после окончания безрезультатной встречи президента США Дональда Трампа и главы Северной Кореи Ким Чем Ына в Ханое 28 февраля нынешнего года.

Власти Северной Кореи начали демонтаж вскоре после окончания первой встречи Трампа и Кима в июне прошлого года в Сингапуре в ответ на просьбу со стороны Дональда Трампа доказать делом готовность к денуклеаризации Корейского полуострова. Несколькими месяцами позже Пхеньян заверил Сеул в своей готовность полностью закрыть испытательный полигон. Восстановление полигона Сохэ может быть свидетельством намерения Северной Кореи отказаться от моратория на ракетные испытания. Она не проводила ракетных и ядерных испытаний с ноября 2017 года. Президент Дональд Трамп неоднократно приводил этот факт, как одно из достижений его северокорейской стратегии.

Помощник президента Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил во вторник, что США готовы к ужесточению режима санкций в отношении Пхеньяна, если Северная Корея не откажется от своей ядерной программы.