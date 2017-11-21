Трамп внес Северную Корею в список стран поддерживающих терроризм

Президент США Дональд Трамп внес Северную Корею в список стран-спонсоров терроризма. Эксперты называют это решение символическим, поскольку Пхеньян уже является объектом жестких санкций со стороны Соединенных Штатов.

"Северокорейский режим должен вести себя законно. Он должен прекратить противозаконные ядерную и ракетную программы, он должен прекратить поддержку международного терроризма, - провозгласил президент Трамп, объявляя о своем решении. Дональд Трамп привел убийство в Малайзии свободного брата корейского лидера Ким Чен Ына и гибель американского студента Отто Уормбиера, который провел 17 месяцев в северокорейской тюрьме, как пример незаконных действий Пхеньяна.

КНДР была исключена из списка стран, поддерживающих терроризм в 2008 году президентом Джорджем Бушем-младшим в обмен на согласие Северной Кореи допустить международных инспекторов на свои ядерные объекты. Она вскоре нарушила свое обещание. Дональд Трамп назвал решение Буша наивным заблуждением. В последние месяцы по инициативе США Совет безопасности ООН ввел дополнительные санкции против Северной Кореи с целью прервать остающиеся торговые связи КНДР с миром в ответ на испытания ядерного оружия и межконтинентальных баллистических ракет.

По словам госсекретаря Рекса Тиллерсона, решение президента Трампа должно дать сигнал другим странам о серьезности, которую США придают северокорейской проблеме. КНДР будет лишь четвертой страной в американском списке стран-спонсоров терроризма. В него включены Сирия, Иран и Судан.