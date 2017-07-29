Тиллерсон: Россия и Китай способствуют ядерной программе КНДР

Китай и Россия являются основными странами, экономически способствующими развитию северокорейского ядерного и ракетного оружия, заявил в пятницу государственный секретарь США Рекс Тиллерсон.

В своем заявлении госсекретарь заявил, что Соединенные Штаты никогда не примут Северную Корею в качестве ядерного государства и призвал Китай и Россию приложить больше усилий для того, чтобы нейтрализовать растущую угрозу стабильности и безопасности, исходящую от Пхеньяна. Тиллерсон сделал свое заявление через несколько часов после испытания Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты, способной, по оценке американских экспертов достичь, по меньшей мере, западного побережья США. Диапазон ее действия оценивается в 10 тысяч километров. Американская разведка предупредила, что Северная Корея сможет соорудить межконтинентальную ракету с ядерным боезарядом уже в следующем году.

"Все страны должны занять решительную позицию против Северной Кореи, поддержав и укрепив режим международных санкций, с тем, чтобы Северная Корея столкнулась с последствиями своего стремления обзавестись ядерным оружием и средствами его доставки", - заявил Рекс Тиллерсон. Он назвал Россию и Китай основными экономическими спонсорами северокорейской ядерной программмы, которые несут "особую, уникальную ответственность за растущую угрозу региональной и глобальной стабильности".

Власти Южной Кореи заявили в пятницу о намерении разместить на территории страны дополнительные американские противоракетные системы.