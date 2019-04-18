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Северная Корея сообщила об испытаниях нового оружия

Северокорейский ракетный полигон Сохэ, на котором возобновились строительные работы

Северокорейская пресса сообщила об испытании северокорейской армией "тактического управляемого оружия" с "мощной боеголовкой". Испытания, согласно официальному новостному агенству Северной Кореи, прошли под руководством главы КНДР Ким Чен Ына.

В сообщениях не содержится почти никаких деталей, но западные аналитики предполагают, что речь идет о тактическом оружии морского, воздушного и наземного базирования. Согласно Пентагону, системы слежения не засекли запуска ракет Северной Кореей.

Специалисты, цитируемые американскими средствами информации, считают, что испытания могут быть сигналом Вашингтону о необходимости смягчить позицию в отношениях с Пхеньяном. Во время второй встречи с Ким Чен Ыном в конце декабря нынешнего года в Ханое президент Трамп внезапно прервал саммит, отказавшись подписать совместное заявление после того, как стало ясно, что Пхеньян не намерен начинать денуклеаризацию. Новые испытания прошли на фоне попыток Вашингтона возобновить переговоры о северокорейском ядерном оружии.

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