Пхеньян провел испытания тактической ракеты

Северная Корея произвела в субботу утром испытание тактической ракеты на полигоне в районе города Вонсан, сообщает министерство обороны Южной Кореи.

О подробностях испытаний пока не сообщается. Продолжается анализ разведданых.

В середине апреля лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал на испытании нового типа “управляемой ракеты тактического назначения“. Как предполагают американские эксперты, эти испытания используются Пхеньяном для оказания давления на Вашингтон на фоне безрезультатных переговоров о денуклеаризации Корейского полуострова.

Состоявшийся в феврале второй американо-северокорейский саммит не принес результатов, поскольку Ким не согласился полностью свернуть свои ракетно-ядерные проекты в обмен на ослабление режима санкций. Как заявляли северокорейские СМИ, население страны “готово жить на воде и воздухе“, но не уступит иностранному давлению. Пхеньян дает Вашингтону время до конца года “проявить гибкость“, в противном случае он найдет “иные пути“ обеспечить свою безопасность. Аналитики считают, что речь может идти о возобновлении испытаний запрещенных вооружений.

С ноября 2017 года Пхеньян соблюдает мораторий на испытания ядерных зарядов и пуски межконтинентальных баллистических ракет. Нынешний тест не нарушает моратория, но, по мнению The New York Times, бросает тень на утверждения Дональда Трампа о том, что благодаря ему отношения с Северной Кореей фундаментально изменились к лучшему.