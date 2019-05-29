ООН: жители КНДР платят взятки, чтобы выжить

Жители Северной Кореи вынуждены прибегать к взяткам, чтобы обеспечить себе пропитание и получить предметы первой необходимости, что безмерно расширило коррупцию в госаппарате КНДР.

Об этом говорится в новом докладе Управления ООН по правам человека, который базируется на показаниях 214 перебежчиков из КНДР в Южную Корею и на информации, предоставленной учреждениями ООН имеющими доступ в Северную Корею.

В докладе ООН говорится, что сложившаяся после голода середины 1990-х унесшего жизни сотен тысяч людей система госраспределения жестко ограничила возможности вести какую-либо предпринимательскую деятельность и еще жестче стала наказывать за любую инициативу в этом направлении. Люди, пытающиеся зарабатывать на жизнь в нелегальной параллельной экономике, подчеркивается в докладе, "подвергаются опасности произвольных арестов, задержаний и вымогательств". Особенно уязвимыми в этом отношении становятся женщины.

Согласно докладу ООН, фундаментальные права людей в КНДР широко нарушаются. По словам Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет: «права на питание, здоровье, жилье, работу, свободу передвижения являются универсальными и неотъемлемыми, но в Северной Корее они зависят прежде всего от способности отдельных лиц подкупать государственных должностных лиц».

В докладе указывается, что Пхеньян перекладывает ответственность за бедственную гуманитарную ситуацию в стране на санкционный режим, который ужесточался четыре раза с начала испытаний в стране в 2006 году атомного оружия. В то же время, подчеркивается в докладе, огромные по своим размерам вооруженные силы страны получают приоритетное финансирование.

По данным структур ООН, действующих в КНДР, в 2019 году около 10,9 миллиона человек (более 43 процентов населения) недоедают и почти столько же не имеют доступа к чистой питьевой воде. Люди, живущие в северо-восточных и сельских провинциях, больше всего страдают от нехватки базовых услуг. Тем не менее, когда люди пытаются участвовать в рудиментарной рыночной деятельности, им грозит арест и задержание, в том числе за поездку по стране, на которую требуется разрешение.



Вся система основана на неформальной, но широко распространенной практике подкупа государственных должностных лиц, подчеркивается в докладе ООН, которые могут позволить людям обходить государственные требования и нормы, чтобы работать в частном секторе и избежать ареста.

В заявлении агентству Reuters, представительство КНДР в женевском центре ООН назвало доклад политически мотивированным и результатом "выдумок" перебежчиков, которые пытаются таким образом привлечь к себе внимание и получить материальную выгоду.