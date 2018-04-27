Лидеры двух корейских государств начали встречу в верхах

В пятницу утром прошла первая встреча лидеров Южной и Северной Кореи в рамках межкорейского саммита, который должен стать предварительным шагом перед встречей президента США и лидера Северной Кореи, планируемой на конец мая.

Руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын объявил о "начале новой исторической эпохи мира" после обмена рукопожатиями с президентом Южной Кореи Мун Чже Ином. Встреча двух лидеров проходит на территории Южной Кореи у демаркационной линии в деревне Панмунджом.

Ким стал первым северокорейским лидером, ступившим на землю Республики Корея с момента перемирия в Корейской войне, заключенного в 1953 году. Мун воздал должное своему гостю за это “мужественное и непростое решение ". Последний межкорейский саммит состоялся 11 лет назад.

Главными в повестке нынешнего саммита являются вопросы превращения Корейского полуострова в безъядерную зону и подписания мирного соглашения между двумя корейскими государствами. Ким в последние дни много говорит о денуклеаризации своей страны, но что конкретно он имеет в виду под этим, не ясно.

Мун Чже Ин надеется, что успех межкорейского саммита заложит основу для продуктивной встречи Ким Чен Ына и Дональда Трампа, ориентировочно намеченной на конец мая — начало июня.

На прошлой неделе Северная Корея объявила о приостановке своих ракетно-ядерных испытаний, заявив об их “благополучном завершении ".