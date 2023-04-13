Норвегия объявила персона нон грата 15 сотрудников российского посольства в Осло. Они названы сотрудниками разведывательных служб, ведшими деятельность, не совместимую с их дипломатическим статусом. Они должны покинуть страну. Об этом сообщается на сайте норвежского правительства.

Министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельд назвала высылку “важным шагом в противодействии и снижению уровню разведывательной активности России”. Москва в сообщении названа главным источником угрозы шпионажа для Осло. Отдельно отмечается, что страна будет "приветствовать" дипломатов из России, но не будет позволять разведкам работать под дипломатическим прикрытием.

В апреле 2022 года Норвегия уже объявляла троих российских дипломатов нежелательными персонами. Массовые высылки сотрудников российских диппредставительств, обвинённых в работе на разведку, начались в европейских странах после февральского вторжения в Украину.

Москва решение на момент публикации новости не комментировала. Традиционно Россия отвечает на высылки зеркально — в данном случае это будет означать высылку 15 норвежских дипломатов.