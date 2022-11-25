Норвегия выделила 15 миллионов долларов на обучение ВСУ

Норвегия выделила 150 миллионов норвежских крон (это чуть больше 15 миллионов долларов) на миссию Евросоюза по обучению украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба норвежского правительства.

Министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам отметил, что Украина зависит от поддержки со стороны других стран, в том числе от достаточного количества оружия и материалов, чтобы противостоять российской агрессии.

Как рассказывает норвежский телеканал TV2, также Норвегия передала украинским военнослужащим 55 тысяч единиц зимней одежды на 250 миллионов норвежских крон, артиллерийскую установку M109, а также 30 тысяч сухих пайков и 55 тысяч перевязочных материалов и индивидуальных пакетов.

Вооруженные силы Норвегии – одни из самых маленьких в НАТО. В них, включая сухопутные войска, флот и авиацию, служат меньше 24 тысяч человек, из которых половина – призывники и резервисты.