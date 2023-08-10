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Норвежский футболист покинул Россию, опасаясь за безопасность

Матиас Норманн

Норвежский футболист Матиас Норманн, выступавший за московское "Динамо" на правах аренды из футбольного клуба "Ростов", покинул Россию, как сообщается, из-за опасений относительно безопасности после попадания беспилотников в комплекс Москва-Сити. Как заявил генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров, Норманн направил в клубы "Ростов" и "Динамо" заявление о расторжении контракта.

Комментариев самого футболиста нет. На днях, однако, сайт Sports.ru со ссылкой на "РБ Спорт" писал о том, что полузащитник хочет уйти из обоих российских клубов и обратился в юридическую компанию. Как говорилось в публикации, сторона Норманна считает, что текущая ситуация является форс-мажорным обстоятельством, оправдывающим одностороннее расторжение договоров.

"Чувство страха усилилось, поскольку, когда игроку пришлось вернуться в Москву, он встретил город полностью изменившимся по сравнению с тем, который он покинул перед летними каникулами", – цитировал Sports.ru письмо юристов, направленном в российские команды.

В конце июня Ростов-на-Дону стал одним из центров попытки мятежа ЧВК "Вагнер", хотя до боёв в городе дело не дошло. Москва же в последние недели регулярно подвергается атакам беспилотников - предположительно, украинских, хотя официально Киев и не заявлял о том, что организует эти атаки. С интервалом в несколько дней беспилотники попадали в одну и ту же башню Москвы-Сити, причиняя материальный ущерб. Несколько человек пострадали, погибших не было.

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