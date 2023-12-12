Норвежский танкер подвергся атаке в районе Баб-эль-Мандебского пролива

Противокорабельная крылатая ракета, запущенная из контролируемой хуситами части Йемена, попала в химический танкер, который ходит под норвежским флагом. Судно повреждено, на нём начался пожар. Об этом сообщает в социальной сети Х Центральное командование Вооружённых сил США. По данным американских военных, обошлось без жертв.

Как пишет Reuters, ссылаясь на американские официальные лица, танкер "Стринда" попал под обстрел примерно в 111 километрах к северу от Баб-эль-Мандебского пролива, соединяющего Красное море с Индийским океаном. После этого, по словам одного из собеседников агентства, танкер мог передвигаться своим ходом ещё несколько часов.

На тревожный сигнал, поданный с танкера, отреагировал эсминец "Мэйсон" американских ВМС, и в настоящее время оказывает помощь экипажу пострадавшего судна.

Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за нападение.

В то же время проиранская группировка "Ансар Алла", известная как хуситы, ранее уже атаковали суда в Красном море и в Баб-эль-Мандебском проливе, заявляя, что участвует в боевых действиях против Израиля и будет нападать на суда, связанные с Израилем и его союзниками.

В субботу хуситы заявили, что будут атаковать все корабли, направляющиеся в Израиль, независимо от их национальной принадлежности, и предостерегли международные судоходные компании от сотрудничества с израильскими портами.

Судно "Стринда" загрузило растительное масло и биотопливо в Малайзии и направлялось в Венецию, следует из данных компании по отслеживанию судов Kpler. Имеет ли танкер какие-либо связи с Израилем, не известно.