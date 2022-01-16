Новак Джокович не сможет играть на Открытом чемпионате Австралии

Федеральный суд Австралии согласился с решением министра по делам иммиграции и отклонил апелляцию Новака Джоковича. Как отмечает Би-би-суть конфликта Джоковича с властями Австралии заключается в том, что он не привит от ковида, а власти Австрали запретили въезд непривитым иностранцам.

Вначале Джоковича остановили на пограничном контроле и отправили в центр временного содержания подлежащих депортации, затем суд отменил это решение иммиграционной службы, после чего австралийский министр по делам иммиграции Алекс Хоук своей властью аннулировал визу теннисиста.

Министр Хоук объяснил, что если бы правительство сделало исключение для известного спортсмена, это воодушевило бы противников вакцинации. Именно это обоснование оспаривали в суде адвокаты Джоковича.