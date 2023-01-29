Новак Джокович в десятый раз выиграл Australian Open

Сербский теннисист Новак Джокович в десятый раз за свою карьеру выиграл турнир Australian Open. В финале он победил четвертую ракетку мира грека Стефаноса Циципаса.

В общей сложности на счету Джоковича 22 победы во всех турнирах "Большого шлема". По количеству побед в этих турнирах он догнал испанца Рафаэля Надаля.

Турнир Большого шлема Australian Open проходил в Мельбурне. Его призовой фонд – более 50 миллионов долларов США.