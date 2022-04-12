"Новая газета" назвала имя напавшего на Дмитрия Муратова 

"Новая газета", проведя собственное расследование, назвала имя напавшего на главного редактора издания Дмитрия Муратова. Это связанный с общественной организацией "Союз десантников России" Николай Трифонов. В редакции "Новой" подчеркнули, что вынуждены опубликовать данные этого человека из-за бездействия полиции, но при этом считают его только "подозреваемым", так как вину имеет право установить только суд.

Издание выяснило, что напавшему на Муратова – 41 год, он уроженец города Чирчик Ташкентской области Узбекистана. Известно, что он учился в Московском государственном университете, организовав в это же время организацию ветеранов боевых действий "Отвага". По данным "Новой газеты", Трифонов, возможно, имеет опыт боевых действий в Чечне.

Позже, в 2008 году, он в составе делегации ВДВ участвовал в слёте прокремлёвского движения "Наши". В 2011 году был избран в центральный совет "Союза десантников России".

В расследовании "Новой" подчёркивается, что Дмитрий Муратов опознал нападавшего по многочисленным фотографиям Трифонова, которые имеются в соцсетях.