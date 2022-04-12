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"Новая газета" назвала имя напавшего на Дмитрия Муратова 

Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов после нападения на него 

"Новая газета", проведя собственное расследование, назвала имя напавшего на главного редактора издания Дмитрия Муратова. Это связанный с общественной организацией "Союз десантников России" Николай Трифонов. В редакции "Новой" подчеркнули, что вынуждены опубликовать данные этого человека из-за бездействия полиции, но при этом считают его только "подозреваемым", так как вину имеет право установить только суд.

Издание выяснило, что напавшему на Муратова – 41 год, он уроженец города Чирчик Ташкентской области Узбекистана. Известно, что он учился в Московском государственном университете, организовав в это же время организацию ветеранов боевых действий "Отвага". По данным "Новой газеты", Трифонов, возможно, имеет опыт боевых действий в Чечне.

Позже, в 2008 году, он в составе делегации ВДВ участвовал в слёте прокремлёвского движения "Наши". В 2011 году был избран в центральный совет "Союза десантников России".

В расследовании "Новой" подчёркивается, что Дмитрий Муратов опознал нападавшего по многочисленным фотографиям Трифонова, которые имеются в соцсетях.

  • Вечером 7 апреля главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов был облит смесью краски и ацетона в поезде Москва – Самара перед его отбытием с Казанского вокзала столицы. По словам пострадавшего, напавший на него крикнул: "Муратов, вот тебе за наших пацанов". Позже у главреда "Новой" были диагностированы ожоги глаз.
  • Запись нападения на Муратова была выложена в телеграм-канале "Союз Z десантников". В сопровождающем тексте обещалось продолжить атаки против критиков войны в Украине. Позднее запись была удалена.
  • 8 апреля МВД сообщило о задержании одного из подозреваемых – некоего Ильи Марковца. После этого никаких официальных заявлений полиция не делала. По словам Дмитрия Муратова, Марковец, скорее всего, снимал нападение с перрона на мобильный телефон. Напавший же Николай Трифонов скрылся и объявлен в розыск. При этом уголовное дело до сих пор не возбуждено.

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