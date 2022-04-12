"Новая газета" назвала имя напавшего на Дмитрия Муратова 

"Новая газета", проведя собственное расследование, назвала имя напавшего на главного редактора издания Дмитрия Муратова. Это связанный с общественной организацией "Союз десантников России" Николай Трифонов. В редакции "Новой" подчеркнули, что вынуждены опубликовать данные этого человека из-за бездействия полиции, но при этом считают его только "подозреваемым", так как вину имеет право установить только суд.
Издание выяснило, что напавшему на Муратова – 41 год, он уроженец города Чирчик Ташкентской области Узбекистана. Известно, что он учился в Московском государственном университете, организовав в это же время организацию ветеранов боевых действий "Отвага". По данным "Новой газеты", Трифонов, возможно, имеет опыт боевых действий в Чечне.
Позже, в 2008 году, он в составе делегации ВДВ участвовал в слёте прокремлёвского движения "Наши". В 2011 году был избран в центральный совет "Союза десантников России".
В расследовании "Новой" подчёркивается, что Дмитрий Муратов опознал нападавшего по многочисленным фотографиям Трифонова, которые имеются в соцсетях.
- Вечером 7 апреля главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов был облит смесью краски и ацетона в поезде Москва – Самара перед его отбытием с Казанского вокзала столицы. По словам пострадавшего, напавший на него крикнул: "Муратов, вот тебе за наших пацанов". Позже у главреда "Новой" были диагностированы ожоги глаз.
- Запись нападения на Муратова была выложена в телеграм-канале "Союз Z десантников". В сопровождающем тексте обещалось продолжить атаки против критиков войны в Украине. Позднее запись была удалена.
- 8 апреля МВД сообщило о задержании одного из подозреваемых – некоего Ильи Марковца. После этого никаких официальных заявлений полиция не делала. По словам Дмитрия Муратова, Марковец, скорее всего, снимал нападение с перрона на мобильный телефон. Напавший же Николай Трифонов скрылся и объявлен в розыск. При этом уголовное дело до сих пор не возбуждено.
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