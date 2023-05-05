"Новая газета" опубликовала петицию в защиту Беркович и Петрийчук

"Новая газета" опубликовала петицию в поддержку режиссёрки Жени Беркович и драматурга Светланы Петрийчук, задержанных накануне в Москве по уголовному делу об оправдании терроризма.

Дело связано с театральной постановкой "Финист Ясный Сокол", основанной на историях женщин, выходивших замуж за радикальных исламистов.

"Мы — против того, чтобы режиссёров, драматургов, артистов, кого бы то ни было — в ХХI веке арестовывали за спектакль. Мы против обвинительной лжи: в работе режиссёра Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук нет ни тени оправдания терроризма; пьеса и спектакль «Финист — ясный сокол» несут абсолютно внятный антитеррористический призыв" - говорится в петиции. Там также упоминается об антивоенных стихах Беркович. "Мы — против террора и его оправдания, в том числе из ложно понятой государственной целесообразности. Преследуйте убийц, а не поэтов!" - сказано в петиции.

Первым её подписал главный редактор "Новой газеты", Нобелевский лауреат Дмитрий Муратов. На момент публикации новости под ней около 500 подписей. Муратов также записал видеообращение.

Сегодня в в Замоскворецком районном суде Москвы будут избирать меру пресечения Беркович и Петрийчук. Накануне они были задержаны после допроса в Следственном комитете. У родственников Беркович в Санкт-Петербурге прошли обыски.