"Новая газета" получила официальное предупреждение от Роскомнадзора 

Роскомнадзор вынес официальное письменное предупреждение "Новой газете" о "недопустимости нарушения законодательства РФ". Как объяснили в ведомстве, "на сайте издания размещён материал, содержащий упоминание некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, без предусмотренной законодательством РФ маркировки". Отмечается, что второе предупреждение может повлечь за собой блокировку издания или прекращение его деятельности.

В "Новой газете", комментируя решение Роскомнадзора, заявили, что не знают, о каком материале идёт речь.

Во вторник стало известно, что главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов решил продать свою Нобелевскую медаль, передав средства, полученные от продажи, в фонд помощи украинским беженцам. По оценке ООН, с начала вооружённого вторжения российских войск на территорию Украины свои дома покинули несколько миллионов украинцев.