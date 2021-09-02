"Новая газета" получила запись совещания по фальсификации выборов

"Новая газета" получила аудиозапись с совещания в подмосковном Королёве, на котором, как утверждается, обсуждается подготовка к фальсификации предстоящих выборов в Госдуму. На аудиозаписи главам избирательных комиссий ставят задачи по количеству голосов за определённых кандидатов и объясняют, как именно этот результат будет обеспечиваться. "Новая газета" опубликовала фрагменты аудиозаписи в своём материале.

Запись журналистам передал один из участников совещания. "Новая газета" предполагает, что инструктаж проводила советник главы Королёва Жанна Прокофьева. Аудио независимо друг от друга послушали три человека, в разговоре с журналистами они предположили, что это может быть она.

Ведущая инструктажа для глав избиркомов заявляет, что для "конкретной партии" требуется результат в 42-45% по партийным спискам. Журналисты утверждают, ссылаясь на аудиозапись, что такую задачу поставило Главное управление территориальной политики правительства Московской области на заседании штаба по выборам в 125-м избирательном округе. Сообщается, что на нём же глава Королёва Александр Ходырев представил доклад о том, как будет достигаться нужный на выборах результат.

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"Инструктор" также спросила глав избиркомов, знают ли они фамилии кандидатов по 125-ому и по 9-ому одномандатным округам. Получив отрицательный ответ, она назвала кандидатов от "Единой России" в Госдуму Сергея Пахомова и в Мособлдуму Сергея Керселяна. "Чтобы все прошло как белый лист: чисто, без замечаний, без заявлений, без жалоб, без нарушений избирательного законодательства," - передала просьбу вышестоящего начальства ведущая инструктажа.

На собрании присутствовали двое мужчин, которых "инструктор" представила, как Сергей Викторович и Павел Владимирович. В администрации Королёва с точно такими же именами и отчествами работают два заместителя главы города - Сергей Викторович Иванов и Павел Владимирович Котов.

Инструктор просила глав избиркомов не волноваться по поводу наблюдателей от партии ЛДПР, КПРФ и "Партии Роста". "С коммунистами у нас должно быть все хорошо - какие бы они не были, но они наши, королёвские, а не проамерикосовские," - заявляет голос на записи. Также "инструктор" сообщила, что в какой-то момент списки "для избирателей", в которых расписываются голосующие, будут заменены на фальшивые списки "для наблюдателей", в которых уже будет стоять необходимое количество подписей. "Если вы всё сделаете грамотно, то не сработает хоть умное, хоть глупое, хоть какое голосование," - говорит ведущая собрания.

Журналисты "Новой газеты" передали запись и сделали запрос в Центральную избирательную комиссию. Они ждут реакцию главы ЦИК Эллы Памфиловой.