"Новая газета" рассказала подробности биографий напавших на Муратова

"Новая газета", приостановившая работу после начала российского вторжения в Украину, в среду опубликовала материал о предварительных итогах расследования на её главного редактора, лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова.

7 апреля в вагоне поезда на Казанском вокзале в Москве Муратова облили сильнопахнущим красящим веществом, у него был диагностирован ожог глаз. Нападавших было двое - один непосредственно облил Муратова жидкостью, второй снимал это на видео.

Авторы расследования утверждают, что выяснили подробности биографии нападавших. "Эти люди тесно связаны между собой, контактируют с националистическими и «патриотическими» структурами, а также спецслужбами" - пишет "Новая газета".

Журналисты обращают внимание на то, что уголовное дело по факту нападения не было возбуждено, а нападавшие не были задержаны, хотя они попали на камеры наблюдения, и их имена были установлены почти сразу же после инцидента.

Как утверждается в расследовании, один из предполагаемых нападавших с 2010 года контактировал с ФСБ. Это Николай Трифонов, который назван в тексте выходцем из националистического движения и человеком, связанным с Союзом десантников России. Именно телеграм-канал "СоюZ десантников" первым опубликовал видео нападения на Муратова и продолжает публиковать угрозы (в самом Союзе заявили, что не имеют отношения к каналу и к нападению). Утверждается, что Трифонов был связан с организацией полковника Квачкова, который был осуждён за подготовку насильственного захвата власти, и одновременно контактировал со спецслужбами. Также он находился в Донецкой области в апреле 2014 года, когда сепаратисты объявили там о создании "ДНР".

Второй нападавший на Муратова, идентифицированный как Илья Марковец, как и Трифонов, в своё время сотрудничал с Денисом Щировым, руководителем службы безопасности компании «Бронницкий ювелир» и родным братом начальника антинаркотического отдела УВД ЗАО Андрея Щирова, подчинённые которого подбросили наркотики журналисту Ивану Голунову. Утверждается, что Марковец также советник председателя коллегии Российского союза офицеров запаса Энрико Тодуа. Эта организация активно сотрудничает с сепаратистами "ДНР".

На основании этих фактов журналисты приходят к выводу, что нападение на Муратова не было эксцессом фанатиков, а было тщательно спланировано.

Трифонов сказал "Новой газете" о своей непричастности к нападению, Марковец комментариев не дал.

Расследование - первая публикация на сайте "Новой газеты" с апреля, когда издание после предупреждений от Роскомнадзора приостановило работу.