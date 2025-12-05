Новая концепция нацбезопасности США резко критикует власти Европы

Администрация президента США Дональда Трампа опубликовала новую стратегию национальной безопасности. Документ опубликован на сайте Белого дома. Он отражает основные внешнеполитические параметры администрации Трампа, которые, как отмечают комментаторы, по ряду существенных вопросов расходятся с видением предыдущей администрации.

В 33-страничном документе, помимо прочего, содержится критика в отношении ряда партнёров США, в том числе ЕС, и говорится о необходимости восстановления стратегической стабильности в отношениях с Россией.

Важнейшим элементом национальной безопасности США названа защита внешних границ Соединённых Штатов. Особый упор делается на обеспечение интересов США в странах Западного полушария, отношения Вашингтона с которыми будет зависеть от их способности противостоять внешнему влиянию - речь по всей видимости идёт о влиянии Китая. Соединённые Штаты намерены сохранить значительное военное присутствие в регионе "для контроля над морскими путями, предотвращения нелегальной и другой нежелательной миграции, сокращения торговли людьми и наркотиками".

В стратегии отмечается, что Соединённые Штаты, как ведущая мировая держава, не может не интересоваться делами других государств, однако они будут привлекать внимания Вашингтона только в том случае, если действия этих стран будут прямо затрагивать американские интересы. Также отмечается, что США не будут подходить к другим странами со своими мерками, касающимися развития демократии.

В стратегии говорится о поддержке традиционных ценностей и о том, что миграция может представлять собой угрозу для идентичности стран Запада. В этой связи критике подвергается Европа.

Отношения с Китаем затронуты главным образом в контексте "более справедливых" торговых связей. При этом говорится, что США заинтересованы в том, чтобы "предотвратить войну" в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и подчёркивается, что США по-прежнему против нарушения статус-кво по вопросу Тайваня, то есть против силового установления контроля Китая над островом.

В документе "ключевым интересом Соединённых Штатов" называется достижение договорённостей о прекращении огня в Украине, а также снижение риска вооружённой конфронтации между Россией и странами Европы. В документе говорится о том, что необходимы условия, чтобы Украина существовала как жизнеспособное государство.

При этом критика России в концепции практически отсутствует. Напротив, в документе содержится критика правительств стран ЕС, в ряде которых, как утверждается, власти подавляют свободу слова и политическую оппозицию (имеются в виду правопопулистские силы). Также отмечено, что у европейских чиновников есть "нереалистические ожидания" относительно исхода войны в Украине. "Большинство европейцев хочет мира, но это стремление не отражено в политике, во многом потому, что правительства подрывают демократический процесс", - сказано в концепции.

Кроме того, вследствие массовой миграции, как утверждается в документе, ряд стран ЕС и НАТО могут "потерять идентичность" и стать "в большинстве неевропейскими" - и неясно, как после этого сложатся их отношения с США. При этом отмечается, что США не должны отказываться от партнёрства с Европой, а скорее добиваться того, чтобы она изменила свой курс. При этом Америка должна поощрять "сопротивление нынешней траектории" движения Европы.

Восстановление стратегической стабильности в Европе - путём достижения соглашений с Россией - названо одним из приоритетов. Отмечается, что налаживание отношений между Россией и ЕС будет требовать больших дипломатических усилий со стороны США. О НАТО в документе сказано, что необходимо отказаться от его восприятия как "постоянно расширяющегося союза". В концепции при этом нет отдельного раздела, посвященного отношениям с Россией. Она упоминается только в связи с отношениями с Европой.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс ещё в феврале на конференции в Мюнхене критиковал страны ЕС, обвиняя их в подавлении свободы слова и демократических процессов. Лидеры европейских стран и ЕС воздерживаются от прямой конфронтации с администрацией Трампа, заявляя о необходимости сохранения трансатлантического единства. Многие из них говорят о том, что требования США, в частности, увеличить военные расходы оказались на самом деле полезными для Европы и обретения ею стратегической автономии.