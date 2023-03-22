Председатель Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин провел в Москве переговоры с российским президентом. Китайского партнера принимали с невиданной помпой. Пропагандистские СМИ пытались перещеголять друг друга в выражениях восторга и благодарности.

В блогах тем временем констатировали, что Россия на полных парах движется в сторону полной зависимости от Китая.

Сито Сократа

Трёхдневный визит Си Цзиньпина в Россию не имеет прецедентов в современной истории российско-китайских отношений. Сразу после переизбрания на третий срок китаец номер один отправился в Москву на приём в антураже советской помпезности. Для Путина встреча имеет архиважное значение. Не зря ее подают чуть ли не как выдачу ярлыка на княжение. Россия становится частью Pax Asiatica.

Пекин стал генеральным выгодоприобретателем войны

Справедливости ради, сам приезд китайца воспринимается в Кремле как чудо. Ведь он проходит на фоне катастрофически провальной "СВО" и сопряжённых с этим последствий. По справедливому решению МУС буквально за считанные часы до вылета Си был выдан ордер на арест Путина как военного преступника. Ручкаться с ним после этого – запятнать себя соучастием в кровопролитии. Любой политик, думающий о своем имидже, будет тысячу раз взвешивать риски таких действий. Разве уж за очень большие бонусы. Похоже, Пекин стал генеральным выгодоприобретателем войны.

Вера Афанасьева

Путин попросил у Си Цзиньпина:

- разрешения торговать с миром в юанях;

- разрешения на строительство ещё одного газопровода в Китай;

- разрешения увеличить поставки нефти в Китай по самым низким ценам.

А Си милостиво согласился и пообещал в ответ поставки китайских «бус» по высоким ценам.

Всё идет по плану. И вопрос теперь только один - а зарплату в юанях с какого месяца выдавать планируют?

Илья Яшин

Разговор в прогулочном дворике СИЗО.

— А чего там наши с китайцами в итоге решили? Не в курсе?

— Да хрен знает. Но надеюсь, Си заберёт Путина с собой в Китай.

— Заберёт, ага. Вместе с Россией.

Николай Травкин

Клавдия Петровна досмотрела трансляцию о российско-китайских переговорах, выключила телевизор, вынула из ушей подаренные внучкой наушнички, протёрла их чистой тряпочкой, сложила в специальную коробочку и позвонила Софье Семёновне, подруге, которая до выхода на пенсию бухгалтером в сельпо работала: "Соня, ты в экономике понимаешь, скажи, а сколько же юанев у нас теперь пенсия будет?"

Игорь Эйдман

Кажется, я доживу до того, что сбудется популярный во времена моего детства анекдот.

- Вчера бутылка водки стоила четыре рубля, сегодня - уже шесть рублей, а завтра - десять рублей?

- Нет, десять юаней!

Совсем недолго осталось, судя по всему.

Некоторых "патриотов" такое положение вещей вполне устроило бы.

Дмитрий Ольшанский

Есть два простых аргумента насчет того, почему Россия в двадцать первом веке должна быть вассалом Китая, а не Америки. [...]

Во-первых, Китай, в отличие от Америки, претендует на наши ресурсы, но не нашу идентичность. Им все равно, что мы думаем о гендере и травме, феминизме и ЛГБТ, о русскости и украинстве, о московском и греческом православии, атеизме и униатстве, об активизме и воукизме. Китайцы не занимаются миссионерством и сменой чужой идентичности. А вот американцы занимаются - и мы отлично знаем, как это бывает.

Сейчас нам выгоднее Хан в Орде, чем Папа и рыцари у нас на шее

Во-вторых, в случае вассальной связи с Китаем и враждебных отношений с Америкой - Россия рискует остаться без банковских карт виза-мастеркард, подписок на нетфликс, каких-то гаджетов, деталей, полезных мелочей (которые, приложив усилия, можно купить в других местах), прав на издание Стивена Кинга (очень люблю его книги, но как-нибудь переживем), а также без любви псевдоинтеллектуальных дегенератов вроде Тимоти Снайдера, Энн Эпплбаум и Майкла Макфола. Еще нас не будет любить Польша. Забыл, она нас и так не любила.

В случае же вассальной связи с Америкой и враждебных отношений с Китаем - Россия рискует остаться без головы.

Мы уже знаем одно государство, решившее быть вассалом Америки на подобных условиях. Увы, это было дурацкое решение.

Сводя воедино две эти причины, я думаю, что Александр Невский был прав, и сейчас нам выгоднее Хан в Орде, чем Папа и рыцари у нас на шее.

Егор Холмогоров

Сравнение Путина с Александром Невским красивое, но неточное.

Китайцы нам городов не жгут, пленников через Гоби не угоняют, даже демографической угрозы, которой пугали нас раньше, сегодня нет.

Напротив города жгут, убивают и угоняют русских людей американцы и есовцы.

Так что поддержка со стороны Китая нам чисто в плюс.

Главное, чтобы она не оказалась чисто словесной. Нужны ВПК, технологии, продукция, а не только слова.

Другие защитники российских национальных интересов с такой постановкой вопроса не согласны.

Павел Пряников

Что ещё меня поразило в последние дни, так это огромная готовность ультра-патриотов стать вассалами, на уровне полурабов, Китая. Готовность искать себе Хозяина (даже не Начальника, а именно Хозяина). «Если не дают нам Сталина, то пусть будет Китай».

Позабыты все разговоры о том, что Россия укрепляет свой суверенитет

Позабыты все недавние разговоры о том, что Россия сейчас укрепляет свой суверенитет.

И ещё в их головах в эти дни перевернулась оценка Орды. Теперь монголо-татарская Орда выглядит у них как благо. Кроме суверенитета, это ещё и признание ими отсутствия субъектности у русских, которые в глазах ультра-патриота не способны к самостоятельному объединению и государственности без Хозяина.

И Хозяин должен у них быть обязательно нерусским – как немцы «Романовы», грузин Сталин или как сейчас китайцы. Русский же Начальник признаётся слабым, тряпкой (вот они его просят и просят ударить атомной бомбой по Варшаве или Вашингтону, а он ни в какую, слабак; не хочет ещё и расстрелять сотни тысяч врагов народа).

(думаю, с таким запросом на сильного нерусского Хозяина должен ещё хорошо зайти чеченец Рамзан Кадыров)

Игорь Стрелков

Знаете, чего я всерьез опасаюсь (и имею к тому некоторые - пусть пока не очень конкретные - основания)? - Что теперь - после визита т. Си - вся российская вип-команда старичков-разбойничков окончательно "забьет" на любые мыслительные процессы и просто тупо будет выполнять команды "пекинского обкома". А если - по каким-то вопросам - команд не будет (или они будут критически запаздывать) - то просто ничего ни делать ни будет, ни думать по этому поводу. С соответствующими результатами.

Но траектория была задана уже давно.

Василина Орлова

Вот так приедешь в Россию, когда наконец отменят законы против свободы слова, запрещающие называть войну войной (интересно, когда это будет? Лет через двадцать?), а там тебя встретят россияне, говорящие на русско-китайском наречии и со ссылками на явления китайской массовой культуры, о которой ты ни сном ни духом.

Андрей Лошак

Россия будущего у Сорокина - это полностью зависимая от Китая гигантская транзитная пустошь

Владимир Георгиевич Сорокин - великий визионер земли русской. Тема Китая как сюзерена России кажется впервые появилась в романе "Голубое сало" - том самом, который путинюгенд сжигал и ритуально спускал в унитаз. Там русские, точнее, то что осталось от них к середине 21 века, говорят на смеси русского и китайского, очевидно находясь в сильнейшей экономической и культурной зависимости от Поднебесной. С тех пор тема "китаизации" России проходит рефреном практически через все романы писателя. Россия будущего у Сорокина - это полностью зависимая от Китая гигантская транзитная пустошь на великом шелковом пути из Гуанчжоу в Париж. Очень смешно наблюдать в эти дни сбывающихся сорокинских пророчеств радостные визги русских национал-патриотов, разосравшихся со всем западным миром якобы во имя сохранения "суверенитета" (на который никто не претендовал), чтобы сейчас, как дрессированная собачка, преподнести его на золотом блюдце товарищу Си. Так что сохраняли, охранители (охрЕнители) х**вы? Суверенитет или власть хозяина?

Украинцев и тех, кто им сочувствует, в первую очередь занимает вопрос, окажет ли Китай России помощь в войне против Украины.

Аркадий Бабченко

Можно, конечно, сколько угодно ржать над тем, как Путин целует китайский ботинок, но, похоже, русские с китайцами договорились. Приезд Си Цзиньпина в Москву после того, как Путин объявлен международным преступником - это х***ая новость. Новая ось зла образовалась.

Владимир Горбач

Сербы когда-то пели: "Нас и руса 300 милиона".

Албанцы им отвечали: "Нас и китайцев больше миллиарда."

А теперь в этой роли осваиваются россиянцы.

Борис Фел

Конечно, Си может подбросить, к примеру, другу Пу пару сот тысяч артиллерийских снарядов советского калибра, китайская армия переходит на натовский стандарт- и эти боеприпасы особой ценности не представляют. Но и для Путина они не спасение: в первые месяцы войны его войска вторжения выстреливали в Украине по 30000 снарядов в сутки - и чего они добились? Сейчас российская артиллерия делает не более 10 тысяч выстрелов- снарядный голод, но вернемся к предыдущему предложению.

В то же время Украина имеет возможность совершать сейчас около 4000 выстрелов, однако союзники вчера решили поставить ей один миллион снарядов. При том, что точность украинских артиллеристов, в силу использования западных новшеств, в разы выше российской, - огневая мощь обеих сторон придет к лету в гармоничную парадигму. И никакие дары Си ее существенно не изменят. Так и в других аспектах войны.

Со всем тем, собственно, эта парадигма, если читать между строк китайского мирного плана, - и является его конечной целью: костлявая рука Запада сжимает горло русского Медведя, а медвежьи лапы тем временем заняты удушением Украины. На этой картинке мечты отсутствует довольный и счастливый китайский Панда, который может делать с Медведем всякие непристойности, одновременно готовясь показать Западу настоящую китайскую Кузькину мать.

Заявления российского и китайского руководства по итогам переговоров немного обнадежили тех, кто опасается военного союза.

Андрей Плахонин

"Отношения России и КНР не представляют собой военно-политический союз, не носят блокового и конфронтационного характера и не направлены против третьих стран".

Из совместного заявления по итогам встречи Путина и Си Цзиньпина.

Уточнение, на котором явно настаивали не в Кремле.

Альфред Кох

В их совместном заявлении (а только оно и представляет собой ценность) лично я увидел лишь то, что курс на выкачивание по дешевке ресурсов из России в Китай будет продолжен и даже расширен.

Ну, а, собственно куда теперь Путину деваться? Он так ревниво охранял свой суверенитет от Запада, что теперь целым и невредимым вручает его в руки Пекина. Нельзя сказать, что это оказалось сюрпризом для публики, верно? Путин последовательно, многие годы шел к этому результату. И вот дошел. С чем мы его (а с ним и всех россиян) поздравляем.

Что же касается военного сотрудничества (что только нас и интересует), то здесь мне показалась очень важной лишь одна фраза из их совместного заявления. Приведу ее полностью: “Российско-китайские отношения достигли наивысшего уровня в своей истории и продолжают поступательно развиваться, однако не представляют собой военно-политический союз и не направлены против третьих стран”.

Си Цзиньпин четко говорит: пулемета я вам не дам

Может быть я вижу то, что хочу видеть, но мне кажется, что этой фразой Си Цзиньпин четко говорит: вы хорошие ребята и я с удовольствием буду с вами торговать, но “пулемета я вам не дам”. И то, что эта фраза включена в совместное заявление, означает, что Путин ее понял правильно и под ней подписался. Чтобы потом вопросов не было.

Четко и ясно: парень! Не строй иллюзий! Мы с тобой не военно-политические союзники. Мы не хотим из-за тебя иметь проблемы ни с кем. И уж тем более с Западом. Хоть он нам не нравится так же, как и тебе.

Еще раз: может быть я заблуждаюсь. Но пока я вижу ситуацию так. Ну как еще по-другому можно трактовать фразу о том, что даже в своей наивысшей точке, отношения между Россией и Китаем нельзя считать военно-политическим союзом? Интуиция подсказывает мне, что это не Россия настояла на включении этой фразы в совместное заявление. [...]

Сегодня в Белом Доме прямо заявили, что Байден “очень хочет поговорить с Си Цзиньпином”. И добавили, что с большим вниманием следят за переговорами в Москве, и что США категорически против каких-то перемирий и прекращений огня, если таковые на поверку окажутся лишь передышкой для Путина, которая даст ему возможность накопить силы и напасть на Украину снова.

Одновременно с этим Байден дал команду рассекретить данные о происхождении вируса covid-19. Не надо быть Сократом, чтобы понять в чей огород этот камень.

Мало того, что это будет удар по международному престижу Китая. Но это будет иметь для Пекина еще и внутриполитические последствия. Ведь не секрет, что население в Китае было очень недовольно тем, какими драконовскими мерами боролись их власти с пандемией. В некоторых городах даже были волнения по этому поводу. И каково будет китайцам узнать, что весь этот геморрой им устроило родное правительство?

Теперь все в руках Байдена. Захочет он опубликовать полностью разоблачающие материалы - будет у Си Цзиньпина проблема. Обнародует что-то расплывчатое и малоубедительное - можно будет спустить проблему на тормозах. В таких условиях Пекину нет нужды лишний раз злить Вашингтон. Тем более из-за такого пустяшного для него повода как путинская авантюра. Которая, скорее всего и для Пекина стоит уже поперек горла.

Сергей Жаворонков

Разумеется, не сбылись ватные хотелки о каких-то поставках оружия из Китая.

Зато в документе отражены в путинском стиле какие-то обидки на цивилизованный мир. Не признает он понимаешь многообразия прав человека. Вот в Китае например в Конституции зафиксирован однопартийный режим, и это же нормально, почему нет? Ну и конечно куча заверений в вечной дружбе. Кстати и с точки зрения протокола ничего особенного в визите нет. Например лет пять назад визит Си в Великобританию длился еще дольше - аж четыре дня, он встречался с королевой и выступал перед парламентом, не говоря о всем прочем.

Ну а китайский "мирный план" сводящийся к прекращению огня в какой-то миг, он конечно теоретически не исключен. Вопрос в этом миге, который должны посчитать разумным обе воющие стороны."

Сталингулаг

Пока Z-патриоты визжат в сладострастном экстазе после того, как новый руководитель Российской Федерации господин Си произнес тост за процветание РФ, разберём по фактам, чем закончилась встреча Пекина и Москвы:

1. Крым российским никто не признал.

2. О новых захваченных территориях и речи не было.

3. Вооруженную помощь РФ Китай отказался предоставить.

4. Китай не выступил в открытую на стороне РФ.

Вообще НИ ЧЕ ГО из влажных фантазий шизоидов!

Товарищ Си даже не утруждал себя обещаниями. Приехал и все сразу склонились.

Скептики считают, что перейти под китайское управление России не грозит: лучшее, что ее ожидает - это роль сырьевого придатка и заодно инструмента в дипломатическом противостоянии с США.

Алена Солнцева

Дядюшка Си приехал навестить племянника, выслушать его желания и страхи, и понять, как дальше с ним быть. Потом, уверена, дядюшка обсудит это с дедушкой Байденом, в спокойной торговой манере.

Хорошо, что вчера по прилете первым делом товарищ Си пожелал своему долгоиграющему партнеру победы на предстоящих в будущем году выборах, это успокаивает, по крайней мере, понятны российские перспективы до 2031 года. Все это время у России будет уверенность в завтрашнем дне и вечной дружбе, под крылом у затаившегося дракона.

Училась я во втором классе, кажется, когда у нас пошатнулась вечная дружба с Китаем. В памяти от теплых советско-китайских отношениях у меня остался большой желтый термос с китаянками, его мы брали с собой в поезд, когда ездили к маме в Ригу. И еще - теплые штанишки "Дружба". Толстая фланель сиреневого цвета, наверное, грела бы хорошо, но я намертво, несмотря на подчиненное из-за возраста положение, отказалась их носить, так они и лежали, ненадеванные, пока совесткие и китайские солдаты сражались за остров Даманский.

В газете "Известия" тогда было опубликовано знаменитое письмо китайской Компартии с резкой критикой советских руководителей, которое так обозлило Хрущева, что он поделился им с народом. Хрущев только что договорился с США о нераспространении ядерного оружия. И высокомерно, с высоты владельца атомной бомбы вопрошал у китайских товарищей, кто может лучше судить о пользе договора, — «тот, кто располагает ядерным оружием и проводит его испытания, или же другие, кто знают о нем по литературе»? Нежелание делиться бомбой тогда очень возмутило Китай, хотя нас, трудящихся страны Советов, отчего то успокоило.

В общем, теперь дядюшка Си будет говорить с США о глобализации и демократии, о том, что ни одна страна, даже самая маленькая, заслуживает уважения, и не должна быть обижена...

Дабл Ять

Китаю нужны рынки Запада и «холодная торговая война» его истощает

Китаю нужны рынки Запада и «холодная торговая война» его истощает, особенно на фоне последствий ковидного кризиса. Запад в свою очередь боится усиления России на украинских фронтах за счёт военной помощи Китая.

И вот Китай сумел напугать Запад.

Был ли этот визит просто таким тонким китайским приглашением США к переговорам — мы узнаем довольно скоро. Мой прогноз — никаких поставок вооружений от Китая России не будет, США пойдут на какие-то уступки Китаю.

А товарищ Си споёт Владимиру Владимировичу строчки из песни Аллы Борисовны:

Я прогоню нелепую боль —

В жизни моей ты сыграл свою роль.

Михаил Соломатин

Был такой анекдот о вопросе про предназначение. Помнишь, как 20 лет назад у тебя в вагоне-ресторане попросили солонку передать? Ну так вот… Столетиями мечтать о величии, изводить весь мир своим комплексом неполноценности и получить в итоге роль китайской занозы в американской заднице. А чем еще могло закончиться?

Владимир Вятрович

Мне кажется, на Западе уже осознали, что Китай готов поглотить Россию. Этому можно лишь частично помешать, сделав поглощение частичным. А для этого нужно поддержать порабощенные народы РФ, помогая им создать независимые национальные и демократические государства.

Сергей Бережной

Разница между Китаем Си и Россией Пу в том, что в Китае точно знают, что мир существует и за пределами программы КПК, и принимают это как существенный фактор, а путинская Россия вообще не верит, что в мире есть молекулы, неподвластные воле империи и вождя, который империю олицетворяет.

Для иллюстрации разницы подходов расскажу байку, которую вычитал не помню где (специалисты подскажут или опровергнут).

В Пекине однажды осознали, что для эффективного управления вредно, когда регионы, - кстати, в полном соответствии с требованиями руководства КПК, - не публиковали и не разглашали "негативную" с точки зрения партии информацию. Неполнота информации приводила к тому, что принятые на ее основе решения оказывались неверными или недостаточно эффективными.

Поэтому в какой-то момент Пекин спустил в регионы распоряжение прекратить фальсифицировать отчетность в партийных интересах.

Кстати, именно поэтому Россия никогда не станет вассалом Китая. Ведь она не сможет выполнить такое требование. Поскольку там даже партийных интересов нет, а режим буквально построен на фальсификации отчетности.

Комментаторы отмечают еще один важный позитивный сигнал: упоминание в совместном заявлении Путина и Си ядерной войны.

Анатолий Несмиян

РФ и Китай «вновь заявляют, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана», — совместное заявление.

Председатель Си выговорил начальнику своей газовой заправки, чтобы тот угомонился

Учитывая, что ядерным оружием пугают в основном из Кремля, это означает лишь то, что председатель Си выговорил начальнику своей газовой заправки, чтобы тот угомонился сам и влил пару ведер отвара пустырника своим не в меру говорливым подчиненным.

Начальник, судя по заявлению, пообещал. Хотя, конечно, ему соврать - что почесаться.

Константин Калачев

Главное, что сделал Си Цзиньпин, снял у всего мира страхи по поводу ядерной войны.

Владимир Владимирович без одобрения китайского партнера её не начнет.

Мир вздохнул с облегчением.

Роль Китая растет.