"Был директором, теперь на лавочке в Ереване". Новая волна эмиграции из России

Молодые люди снова массово уезжают из России, опасаясь мобилизации в сентябре, пишет Настоящее Время. По данным из различных источников, российские власти, обеспокоенные положением дел на фронте, собираются провести масштабную мобилизацию сразу после выборов в Госдуму и призвать в армию от 300 до 500 тыс. человек. Подготовка к этому процессу уже идет: люди десятками тысяч получают мобилизационные предписания, которые расписывают, что им надо делать, если их призовут. В России также введен электронный реестр повесток, и одновременно с тем, как в нем появляется повестка, адресату повестки закрывают выезд из страны.

Видя, что происходит, молодые россияне уезжают из страны, не дожидаясь повесток из военкомата. Новая волна эмиграции из России, как отмечают многие из тех, кто сейчас покидает родину, не такая шумная и массовая, как в 2022 году, когда в Кремле объявили о начале так называемой "частичной мобилизации", но более подготовленная и гораздо более молчаливая.

Как свой отъезд из страны сегодня объясняют россияне? Куда именно сейчас они уезжают и к чему готовятся? Наш специальный репортаж.

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Сегодня из России уезжают целыми семьями, в основном в безвизовые Грузию и Армению и Казахстан, но также во Вьетнам и другие далекие страны. Люди соглашаются практически на любую работу за границей.

"Мы переехали из России практически без денег, без работы и без плана. Еще в апреле мы только начали думать о переезде. Честно, я ревела целый день, как оставить семью, друзей и всю привычную жизнь", – рассказывает одна из семей в соцсетях.

"Мы решили, что сначала спокойно подготовимся, я закрою студию, накопим денег и осенью уедем. Но жизнь решила иначе. Но уже в мае пришло письмо на Госуслуги. Думаю, вы сами понимаете, о чем идет речь, – рассказывает россиянка. – В этот момент стало ясно, времени больше нет. Через неделю мой муж улетел на Шри-Ланку. Один. Первый раз за границей, без работы и на те деньги, которые мы смогли наскрести. Еще через три недели прилетела я".

Интересно, что в социальных сетях о причинах и деталях побега из России от мобилизации в основном рассказывают не мужчины, а женщины – чтобы не навредить своим мужьям. Многие о причинах своего побега рассказывают уклончиво и пользуются эвфемизмами, опасаясь возможных репрессий. Некоторые используют фразу: "Вы же сами понимаете, о чем идет речь"

"Сложить все вещи, снять со всех счетов деньги, купить на них "семерку", сложить все вещи в эту "семерку" и уехать из Ульяновска в Грузию, – рассказывает еще одна семья. – Все говорили, что машина не справится, поэтому мы просто решили взять и проверить это. Пока все мечтают, мы просто берем, заводим "семерку" и едем в наше светлое будущее. И мы сделали это, и да, "семерка" доехала."

"Мы долго не решались об этом рассказать. В общем, мы уезжаем из города. Переезжаем насовсем ну или очень надолго, – объясняет в соцсетях еще одна семья. – 10 июля мы собираем всю нашу жизнь, сажаем сына в автокресло и уезжаем в Армению, едем туда на машине. 2000 километров, горы, перевалы, пробки на границе. Коты, конечно же, с нами. Друзья крутят пальцем у виска, спрашивают, зачем. А мы просто поняли, что если мы не сделаем этого сейчас, то не сделаем уже никогда".

"Накануне отъезда нам сделали за 2 недели буквально загранпаспорта. Мы уволились с наших работ и купили билет на маршрутку Ростов-Ереван", – рассказывает о своем срочном переезде из России Георгий.

"Мой переезд был незапланированный, суперспонтанный", – говорит о своем бегстве из России Ростислав.

Иван – еще один новый эмигрант: он уехал из России в мае 2026 года, решив не дожидаться повестки из военкомата. В Армении он устроился на работу шлифовщиком стен. Теперь выкладывает видео, как после домой едет с работы "весь в шпаклевке."

"Год назад я был директором салона связи. Костюм, KPI, план продаж, все серьезно. Мне 19 лет, и у меня уже должность, – рассказывает молодой россиянин-эмигрант. – Я думал, вот она, это и есть жизнь, все идет как надо. Сейчас я сижу на лавочке в Ереване, без должности, без стабильной работы. Жена рядом, она, между прочим, боялась сюда ехать, но доверилась мне. И знаете, что это самое странное? Тогда я был директором и чувствовал себя в ловушке. Сейчас у меня ничего нет, я чувствую себя свободным".

Подписчики новых эмигрантов их поступок одобряют.

"Молодец парень, теперь тебя не заберут на бессмысленную войну". "Вовремя парень, скоро осень и возможно мобилизация. Удачи", – пишут они.

В 2026 году релокация – это не просто смена жительства, а единственный способ гарантировать безопасность себе и семьи – считает эксперт по эмиграции из России Алекс Корвин.

"Взглянем на будущее наших детей! Это касается всех. С каждым днем дети все больше будут учиться и находиться в вакууме и изоляции. Вместо знаний в школе все больше идеологической дрессировки, подмены истинной истории и человеческих понятий. Вы растите ребенка послушным винтиком системы и будущим пушечным мясом", – объясняет он тем родителям, кто еще не решился на эмиграцию.

Тренд на отъезд из России подтверждает статистика. В поисковых системах "Яндекса", самого популярного поисковика в России, число запросов о переезде в другие страны достигло максимума, говорится в статистическом отчете компании. По сравнению с первым кварталом прошлого года весной 2026 года россияне стали в три раза чаще спрашивать: "Как и куда уехать из России?" Только в марте 2026 года, как сообщает издание "Ведомости", таких запросов было 40 тысяч.

Анастасия Буракова, юрист, основательница проекта "Ковчег", говорит, что по сравнению с первой военной волной эмиграции осенью 2022 года люди численно пока уезжают меньше (тогда Россию, по разным оценкам, покинули более 100 тыс. человек). "Но теперь, как правило, отъезды более подготовленные", – подчеркивает она.

"Я сама никуда не хотела уезжать из своей страны, хотя имела большой международный опыт, международный обмен, обучение и так далее, но, тем не менее, не хотела жить вне России. И, думаю, такой вектор есть у многих людей, – говорит она. – Сейчас все понимают, что в России у них нет никакого будущего. Нет какого-то образа будущего, нет понимания, что будет через полгода, через год".

"Более того: есть риски, которые связаны в том числе и с мобилизацией, с военным призывом, которые люди ощущают на себе. Ну и, собственно, отталкиваясь от этого, они и принимают решение, – описывает Буракова эти настроения. – И общественный фон в России связан не только с общим фоном репрессий и страха, не только с какими-то бытовыми ограничениями, такими, как интернет. Но и, в том числе, с опасениями за свою физическую безопасность из-за возможной мобилизации после выборов".