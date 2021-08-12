Новая Зеландия отказалась открывать границы до 2022 года

Въезд в Новую Зеландию останется ограничен для иностранцев, по меньшей мере, до конца 2021 года, - заявила премьер-министр Джасинда Ардерн.

По её словам, такая стратегия – лучший способ не допустить распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и поддерживать экономику в рабочем состоянии.

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"Мы просто пока не можем открыться полностью. Наши шаги будут осторожными и продуманными, потому что мы хотим двигаться дальше с чувством максимальной уверенности", - сказала глава новозеландского правительства.

Власти отмечают, что когда Новая Зеландия действительно откроется в следующем году, то для полностью вакцинированных иностранцев из стран с низким риском заражения коронавирусом будет отменено требование обязательного карантина. Приезжающие из государств с высоким риском будут обязаны находиться в карантине две недели.

Новую Зеландию считают одной из самых успешных стран мира в контроле за распространением коронавируса. В списке умерших там от болезни лишь 26 человек – при населении в пять миллионов.