Новодел на территории памятника архитектуры. Что уцелеет в Дмитрове?

В подмосковном Дмитрове приставы в сопровождении людей с автоматами опечатали аттракционы на территории местного кремля. 9 декабря состоится первое судебное заседание по рассмотрению иска Дмитровской городской прокуратуры о незаконности этих сооружений на территории памятника археологии. В качестве ответчиков названы Музей-заповедник "Дмитровский кремль" и администрация Дмитровского городского округа.

Кремль в Дмитрове – это крепость, основанная в ХII веке Юрием Долгоруким. Некогда у кремля были деревянные стены, но их сожгли войска сторонников Лжедмитрия Второго. Зато уцелел и дошел до наших дней высокий земляной вал со рвом. Это очень древнее сооружение. Внутри кремля – постройки помоложе, но тоже почтенного возраста. Архитектурной доминантой служит Успенский собор XVI века. Остальные здания возведены в позапрошлом столетии. Все перечисленное – видимые глазом объекты.

А есть еще невидимые, но не менее ценные. Дело в том, что на части площадей внутри кремля в разные годы проводились археологические раскопки, в результате которых были сделаны впечатляющие находки. Но другая часть так называемого Дмитровского городища пока не исследована. При этом ученые твердо знают, что там богатые культурные слои, настолько существенные, что городищу присвоен самый высокий охранный статус – памятник археологии федерального значения, а совсем не регионального.

В сентябре это место начали радикально благоустраивать. В результате возникли два довольно крупных объекта – застекленный павильон в виде шатра под названием "Квадросфера" и детский аттракцион "Веревочный парк". Дмитровская прокуратура настаивает не только на наказании виновных в повреждении памятника археологии, но требует также, чтобы постройки были демонтированы.

Не совсем правы те, кто говорит, что новые аттракционы дисгармоничны по отношению к ансамблю кремля. Там давно уже не все благополучно по части вкуса. Достаточно упомянуть некий Камень желаний, то есть валун с вмонтированной в него сломанной подковой. Согласно "древней" легенде, придуманной в 2005 году, на этом месте споткнулся конь Юрия Долгорукого, и князь, раз уж случилась вынужденная остановка, основал город. Экскурсоводы предлагают туристам на счастье тереть подкову. Почему-то обязательно мизинцем.

Новая "Золотая орда" хочет получать дань в виде прибыли от использования коммерческих объектов

Такое мифотворчество было бы хоть как-то объяснимо в скудном на подлинники месте, но у Дмитрова богатое наследие. Камень желаний не так безобиден, как может показаться. Желание развлекать невзыскательную публику во что бы то ни стало привело к постройке веревочного парка и шатра. Но тут музейщики просчитались. Над небольшим валуном дмитровчане посмеивались, но крупные постройки сразу невзлюбили. Летом люди стали обращаться в инстанции с возмущенными письмами, когда на стадии подготовки стройплощадки началась вырубка деревьев и кустарников. Затем появилась петиция в защиту Дмитровского кремля с такими словами:

"Кочевые племена сжигали и разоряли Дмитров несколько раз. В течение XIII века город дважды (в 1238 Батый, 1293 Тудан) был разграблен монголо-татарами, в 1382 году город сожжён Тохтамышем, последний раз степной набег затронул город в 1408 году (Едигей). Так и сегодня новая "Золотая орда" хочет получать дань в виде прибыли от использования коммерческих объектов, строящихся либо планируемых под видом "благоустройства" исторической территории".

Под этим текстом – уже почти три тысячи подписей.

Вероятно, по замыслу дизайнеров, пирамидальные навершия столбов веревочного аттракциона должны напоминать о существовавших некогда крышах деревянных башен кремля. Однако у горожан другие ассоциации. Они называют эти конструкции "поганками".

Местные власти приложили немало усилий для пиара своего проекта. В числе типичных для этих дней благостных публикаций –​ сообщение на официальном сайте Управления образования администрации Дмитровского городского округа:

"В шатре "Квадросфера" представители студенческих советов Дмитровского округа обсудили предстоящие новогодние праздники и планы на них. Заместитель главы администрации Дмитровского округа Елена Виноградова вместе с руководством музея-заповедника "Дмитровский кремль" и молодежного центра "Сфера" предложили ребятам организовать в шатре различные культурно-досуговые мероприятия.

Долгое время на этой территории располагались разрушенные хозяйственные постройки, она зарастала бурьяном, кустарником и была местом несанкционированных свалок. В настоящее время это место благоустраивается, что способствует его привлекательности. В минувшие выходные там прошла развлекательная программа "Русские забавы" с перетягиванием каната, прыжками в мешках, песнями, танцами и мастер-классами".

Уже было заведено уголовное дело, когда в здании дмитровской Торгово-промышленной палаты состоялась встреча с представителями общественных организаций. Елена Виноградова выступила и здесь:

–​ Мы получили благословение митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия о том, чтобы у храма устраивать детские площадки. Он приезжал сюда, видел их и был очень удовлетворен. Говорил, что мы правильно делаем для того, чтобы и церковь была ближе, и для всех должно быть по-доброму уютно и комфортно.

Председатель местной Общественной палаты Надежда Родионова проанализировала высказывания в социальных сетях:

–​ Вы знаете, там пишут: "Ну, хватит уже! Ну, когда уже запустят этот парк, чтобы прекратились эти волнения". Пишут мне лично: "Надежда Федоровна, соберите людей, объясните им положительный момент". Мало информации. Давайте, мы проедем по территории, проедем по учреждениям, проедем по предпринимателям, – сказала она.

Утешительные новости оказались у начальника Управления культуры Ирины Костышиной, которая сообщила, что общается "с огромным количеством жителей, молодежи, в том числе, которые очень даже поддерживают такой проект". По ее словам, "уже сегодня в нашем замечательном шатре, который прекрасно оборудован, туда закуплена новая мебель, сотрудники Музея-заповедника "Дмитровский кремль" провели несколько прекрасных интерактивных программ".

В числе тех, кого удалось переубедить на этой встрече, – местный предприниматель Елена Лыгорева:

–​ Когда я впервые услышала новость о том, что в Валу будет веревочный парк, у меня – так же, как и у многих – было неоднозначное впечатление. Сродни тому, что происходит какой-то вандализм. Что тут церковь, историческая часть, а рядом – веревочный парк. Для меня это было немножко неправильно. Но сегодня, когда мы встретились и исполнительные органы власти ответили на все вопросы, я убедилась, что действительно надо приучать детей и к церкви, и к истории. Что исторический слой почвы не затронут и что постарались в этом стиле сделать, но так, чтобы это было и более-менее современно. Поэтому вижу только плюсы.

У реставратора Сергея Гаврилова – внушительный послужной список. В разные годы он был главным архитектором Музея-заповедника "Коломенское", главным архитектором Троице-Сергиевой лавры и главным архитектором Дмитрова. К слову, он и проживает в этом городе. Сергей Гаврилов поясняет, почему и узкие специалисты, и большое число просто просвещенных людей так возмутились, узнав о постройке новых развлекательных объектов в Дмитровском кремле:

– Первая причина в том, что место выбрали на городище. Как минимум, оно относится к XII веку, но там и более ранние следы есть. Это древнейшее в Дмитровском районе место. На территории памятников истории и культуры запрещено возводить любые сооружения, в том числе аттракционы.

–​ Ваши оппоненты утверждают, что это легкие, не капитальные конструкции и они не могут нанести вреда культурному слою.

Первые страницы оторваны, но они находятся в скомканном состоянии на этом же месте, и специалистам нетрудно получить нужную информацию

– Еще как могут! Устроители аттракционов заручились поддержкой Департамента культурного наследия Московской области. Они везде озвучивали, что там можно будет безболезненно снимать слой до 30 сантиметров, никому от этого ущерба не будет. Но понимаете, если снять 30 сантиметров, то уйдут очень интересные детали, которые находятся в переотложенном состоянии. Дело в том, что вплоть до конца XX века там были огороды местных жителей. Когда копали лопатой (в глубину как раз до 30 сантиметров), то землю переворачивали и оставляли ее на этом же месте. Если уподобить мое объяснение книге, то первые страницы оторваны, но они находятся в скомканном состоянии здесь же, на этом же месте, и специалистам нетрудно получить нужную информацию в этом перевернутом слое. Только непрофессионалы могут рассуждать о том, что эти 30 сантиметров ничего не значат. В законе об охране памятников и археологическом наследии такого пункта нет. По закону все, что находится на данной территории, имеет научно-историческую ценность, и никакие сантиметры снимать нельзя. Тем более, привлекая крупную технику. В нашем случае – экскаваторы. То есть это ложь, которую придумали себе во спасение.

Вторая причина нашего негодования в том, что параллельно с этим "благоустройством" происходит уничтожения других памятников Дмитрова. Буквально в ста метрах от этого же места, на Кропоткинской улице, находятся два памятника деревянного зодчества федерального значения, но их из программы восстановления выбросили, а деньги пустили на эти аттракционы. На них в бюджете нашлись 7,5 миллиона рублей.

–​ Вы имеете в виду два купеческих жилых дома, пострадавших от пожаров?

– Совершенно верно. Их шесть раз поджигали специально, в течение одного года, они шесть раз горели.

–​ В каком сейчас состоянии эти дома? Они окончательно утрачены?

– В аварийном. Но они погибли не окончательно. Конечно, специалисты еще могут извлечь необходимые следы для восстановления, но у нас, к сожалению, в реставрации, как правило, нанимают аффилированные фирмы, которые сносят все до корня со следами вместе и воссоздают новодел, который не всегда даже похож на памятник.

Кстати, в кремле, на соседнем с этой стройкой участке, остался полусгоревший дом XIX века. Он был подожжен одновременно с домами на Кропоткинской улице. В начале 90-х годов наша экспертная группа по Дмитрову составила список памятников местного значения, куда включен был и этот дом, и другие деревянные дома на территории Вала. Но, к сожалению, органы охраны памятников не дали ход нашим документам. Они только допустили решение Дмитровского горсовета. Местные депутаты издали постановление и приняли на учет 150 объектов. Принять такое решение приняли, но положили это решение в долгий ящик. Тем более, область это постановление не пропустила, вот они все это дело и заморозили. В кремле эти интересные для Дмитрова памятники до последнего времени еще стояли. Их реконструировали, но с такими нарушениями, что теперь трудно относиться к ним как к памятникам. Снесли до основания и сделали новодел. Точно так же поступили с домом Петра Кропоткина.

–​ Тем не менее, сейчас там мемориальный музей этого общественного деятеля.

Насколько они могли грамотно читать чертежи, настолько и сделали

– Да, в доме Кропоткина музей, но дом-то – к сожалению, новодел. Это был мой объект, я его исследовал. Там очень много сохранилось деталей. Часть из них сейчас находится в музее. Это отреставрированные нами оконные ручки и шпингалеты, а также дверные ручки. Но сами двери были уничтожены. А ведь это те двери, на фоне которых снимали Кропоткина, есть у нас такие фотографии. Эти двери погибли при так называемой реставрации. Но что это за реставрация, если со мной даже договор не заключили на надзор, и я не мог присутствовать при этих работах? Их проводила бригада строителей из Беларуси. Насколько они могли грамотно читать чертежи, настолько и сделали.

–​ Есть ли у вас объяснение, почему так себя ведут власти и тем более надзорные органы по культуре? Если не первым, то вторым уж точно по статусу положено понимать, насколько подлинники более ценны, нежели муляжи в виде новодела и аттракционы. Собрание того же музея-заповедника со временем могло бы пополниться новыми экспонатами из раскопок на городище. В конце концов, они ведь сами живут в этом древнем городе. Откуда такая незаинтересованность?

Эти гнилушки мы никогда за памятники не считали и считать не будем

– Потому что, к сожалению, внутренней культуры нет у большинства представителей администрации и в нашем районе, и в области, и вообще в федерации. Не нужно оно им. Мне памятен уже давний разговор с одним местным архитектором. На вопрос "Как же вы можете так относиться?", он ответил: "Эти гнилушки мы никогда за памятники не считали и считать не будем". И это было лицо, отвечавшее тогда за проектирование города. То есть как были на местном уровне секретари райкомов партии, к этому совершено равнодушные, так и сейчас происходит. А, может быть, сейчас чиновники даже еще более равнодушные. Всех их назначает губернатор Воробьев. Ему и его подчиненным культурное наследие не нужно совсем.

Более свежих цифр у меня нет, но в 2008 году заместитель главы администрации объявила, что в Дмитров ежегодно приезжает полтора миллиона туристов. Только она не сказала, что в основном это туристы-горнолыжники, которые приезжают в наш район на горнолыжные курорты. Это направление активно развивается. А на памятники культуры, архитектуры и археологии на протяжении последних лет практически ничего не выделялось. Они ветшают потому, что местная власть за ними никак не ухаживает. Для сравнения: у нас в районе поселка Подосинки в 2006 году начали строить парк-сафари, на который выделили 150 тысяч долларов. В результате вообще ничего не построили, а деньги куда-то исчезли. 12 миллиардов рублей туда, 10 миллиардов – на горнолыжные курорты. Наш мэр Илья Поночевный – исполнительный исполнитель. Сейчас по распоряжению правительства РФ повсюду строят велодорожки. Дмитров не остался в стороне. Дорожку на Кропоткинской улице построили, и одновременно начали жечь там старинные дома.

–​ Но, может быть, аттракционы в кремле решили построить как раз для привлечения туристов? Там ведь большие планы, целая инфраструктура предполагается. Еще –​ шахматный клуб, рюмочная и так далее.

Каким дураком надо быть, чтобы верить в такие сказки

– Разве можно привлечь туристов аттракционом с веревками? Это каким дураком надо быть, чтобы верить в такие сказки! Нет, тут другое напрашивается, к сожалению. Дмитровом сейчас очень интересуется строительный бизнес. У нас уже начали строить семнадцатиэтажные дома, и как раз в направлении на древнее городище. И не строительные ли фирмы были тайными заказчиками поджогов и разрушения культурного слоя на городище? С тем, чтобы на освободившемся месте можно было бы строить многоэтажки?

–​ Предположим, хотя не хочется в это верить, они уничтожат культурный слой. Но ведь все равно это место будет считаться памятником федерального значения, где ничего строить нельзя. Не являются ли ваши опасения преувеличенными?

– Нет, не являются. Скажут, что здесь культурного слоя нет. Найдут нужных археологов, которые сделают липовую экспертизу. Такое у нас в стране не редкость. Вот мы с вами знаем, что это памятник федерального значения. Представьте себе, в их проектных документах он называется уже "вновь выявленным памятником", а это вообще недостатус. И это очень тревожный звонок, на который закрывает глаза областной департамент культурного наследия. Если называть вещи юридическим языком, это подлог.

Надо помнить, что до того, как Илья Поночевный стал мэром Дмитрова, он был главой администрации в Можайске. Там при нем был разрушен памятник археологии.

–​ Да, это памятное событие. Три тысячи квадратных метров культурного слоя срыли тяжелой строительной техникой ради постройки лыжной базы. А были там остатки монастыря Василия Кесарийского, древнее монастырское кладбище и подмонастырская слобода.

Чудеса могут еще и на уровне суда произойти

– Я его называю "ликвидатором". Это чиновник-ликвидатор. Он не один. В других районах – другие чиновники, столь же блюдущие интересы стройкомплекса. Судите сами: два месяца назад было принято решение остановить работы по устройству аттракционов у нас в Дмитрове, и тогда же дело было передано в суд. Однако работы продолжались, и шатер позволили завершить. В нем даже какие-то конкурсы успели провести. Правда, теперь этот павильон опечатан. Сейчас прокуроры заверяют, что почти гарантия, что это безобразие снесут. И все же, дождемся суда. Чудеса у нас могут еще и на уровне суда произойти, – говорит реставратор Сергей Гаврилов.