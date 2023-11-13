Новое дело против Горинова возбудили из-за разговоров об "Азове"

Уголовное дело по обвинению в оправдании терроризма против московского муниципального депутата Алексея Горинова возбудили из-за его бесед с сокамерниками об украинском подразделении "Азов" и о взрыве на Крымском мосту. Об этом сообщают соратники Горинова. Горинов находится в заключении по другому делу - он стал одним из первых осуждённых в России по статье о так называемых фейках об армии из-за антивоенных высказываний.

Как сообщает телеграм-канал "Свободу Алексею Горинову!", заключённый, по версии следствия, беседовал с другими арестантами о признанном в России террористическим "Азове" и о Крымском мосте в январе 2023 года, находясь в тюремной больнице. Следствие утверждает, что он пытался сформировать у осуждённых "мнение о допустимости деятельности организации, признанной законодательством РФ террористической, а также совершении диверсионно- террористических актов на объектах транспортной инфраструктуры". Комментариев самого заключённого пока нет.

То, что против него возбудили новое уголовное дело, сам Горинов подтвердил в середине октября. Летом 2022 года его осудили на семь лет лишения свободы из-за антивоенного выступления на собрании муниципальных депутатов московского Красносельского района. Он признан правозащитниками политзаключённым.

Ранее статья об оправдании терроризма была использована для возбуждения нового уголовного дела против математика Азата Мифтахова. Он отбыл срок заключения по обвинению в хулиганстве и был снова задержан через несколько минут после выхода из колонии. Его также обвинили в том, что он "оправдывал терроризм " в разговорах с сокамерниками.