Новое правительство Болгарии намерено провести судебную реформу

В Болгарии новая антикоррупционная партия "Продолжаем перемены" (ПП), победившая на третьих за год парламентских выборах, сформировала правительственную коалицию из четырёх партий. Это Болгарская социалистическая партия (бывшая Болгарская коммунистическая партия), популистская партия "Есть такой народ" и либеральный альянс "Демократическая Болгария".

В субботу, 11 декабря, сопредседатель ПП Кирилл Петков передал президенту Болгарии Румену Радеву проект состава правительства.

Ожидается, что голосование парламента за утверждение правительства состоится в понедельник, 13 декабря.

Главный девиз правительства, как заявил Кирилл Петков, "Нулевая терпимость к коррупции".

Новое четырёхпартийное правительство будет управлять страной в течение четырёх лет. За этот срок должна быть проведена реформа судебной системы. Приоритеты его политики – реформа судебной системы, ощутимое движение в борьбе с коррупцией, решение проблемы растущих цен на электроэнергию и выход из кризиса, связанного с пандемией коронавируса.