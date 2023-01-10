Новогоднее обращение Путина посмотрели меньше половины россиян

Новогоднее обращение президента России Владимира Путина, записанное на фоне военнослужащих, посмотрели как минимум 44,6% россиян. Это минимальное значение за три года, следует из данных компании Mediascope, которые есть у РБК.

Показатель отражает количество россиян старше четырёх лет, смотревших телепередачу на любом российском телеканале, выраженное в процентах от населения страны. Однако компания отмечает, что исследование проводилось только в городах с населением более ста тысяч человек.

В 2020 и 2021 годах рейтинг новогоднего обращения Путина превышал 45%, а в 2018 и 2019 годах – составлял 44% и меньше.

Почти треть зрителей – 14,3% россиян – посмотрели последнюю речь Путина в 2022 году на Первом канале.

Новогоднее обращение Путина, записанное, по утверждению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в военном штабе в Ростове-на-Дону, продлилось рекордные девять минут и традиционно возглавило список самых популярных телепередач в ушедшем году. Путин говорил главным образом о войне в Украине, которую он называет "специальной военной операцией". Всё это время у него за спиной стояли военные; никаких новогодних атрибутов в кадре не было.

На седьмом месте в этом списке ещё одно обращение Путина – о признании независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР", выпущенное 21 февраля, за три дня до широкомасштабного вторжения России в Украину.