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Управделами президента РФ закупает ёлки в "недружественной" Польше

Рождественская ёлка в Варшаве 

Новогодние ёлки для Совета Федерации и Счётной палаты России закупают в Польше, которая была объявлена российскими властями "недружественной" страной, сообщает телеграм-канал "Полигон.медиа" со ссылкой на портал госзакупок.

В договоре, размещённом на портале вечером 24 декабря Управлением по эксплуатации зданий Федерального собрания Управделами президента России, указано, что заказчик приобретает шесть пихт Нордмана высотой до четырёх с половиной метров и с густой симметричной кроной за 281 тысячу рублей. Закупка осуществляется у единственного поставщика.

  • В марте текущего года российское правительство по распоряжению Владимира Путина утвердило список государств, которые, по мнению властей, совершают в отношении России и её граждан "недружественные действия". На данный момент в списке 49 стран, среди которых - Польша. СМИ отмечают, что чиновники Совета Федерации неоднократно и публично угрожали Польше ответными мерами, включая военные, на якобы "русофобию", которую, по их мнению, поощряет руководство этой страны.

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