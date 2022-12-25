Управделами президента РФ закупает ёлки в "недружественной" Польше

Новогодние ёлки для Совета Федерации и Счётной палаты России закупают в Польше, которая была объявлена российскими властями "недружественной" страной, сообщает телеграм-канал "Полигон.медиа" со ссылкой на портал госзакупок.

В договоре, размещённом на портале вечером 24 декабря Управлением по эксплуатации зданий Федерального собрания Управделами президента России, указано, что заказчик приобретает шесть пихт Нордмана высотой до четырёх с половиной метров и с густой симметричной кроной за 281 тысячу рублей. Закупка осуществляется у единственного поставщика.