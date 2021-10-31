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Новокузнецк: Следователи проверяют "дом престарелых" в многоэтажном доме

Новокузнецк, вид города

В Новокузнецке, в одной из квартир многоэтажного жилого дома в Орджоникидзевском районе Новокузнецка обнаружен "дом престарелых", где умерли несколько постояльцев. Проводится доследственная проверка, сообщает "Новая газета" со ссылкой на пресс-служба Кемеровского областного следственного управления.

«В настоящее время следователь опрашивает директора организации, которая предоставила учредительную документацию», — говорится в релизе СК.

Следователи начали проверку после появления в местной прессе информации о том, что жильцы дома на улице День Шахтёра жаловались, что пожилых людей "привозят на носилках и вывозят трупы". Речь шла, по крайней мере, о шести случаях.

Местное издание опубликовало фотографии, сделанные из окна дома. На одном из автомобилей, в которых привозят стариков, можно было прочесть такую надпись: "Обновление. Помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, а также алко- и наркозависимым».

В региональном следственном управлении заявителям было обещано, что законность размещения дома престарелых в квартире будет проверена, а причина смерти пожилых людей - установлена.

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