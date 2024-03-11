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Новосибирского депутата признали "иноагентом" без денег из-за рубежа

Антон Картавин
Антон Картавин

Министерство юстиции признал независимого депутата городского совета Новосибирска Антона Картавина так называемым иностранным агентом, хотя он не получал никаких денежных средств из-за рубежа. Ответ Минюсту от Роскомнадзора об отсутствии каких-либо иностранных переводов Картавин опубликовал в своем телеграм-канале.

Минюст запросил информацию у Роскомнадзора о том, является ли депутат Картавин учредителем СМИ и есть ли у него иностранное финансирование, летом 2023 года. На оба вопроса в Роскомнадзоре ответили отрицательно - письмо было отправлено в августе 2023 года.

Несмотря на это, в феврале 2024 года депутата признали "иноагентом". Сейчас Картавин намерен обжаловать решение Минюста в суде, пишет Сибирь.Реалии.

Нынешняя редакция закона об иностранных агентах позволяет признавать людей иноагентами и без получения ими иностранного финансирования - это требование было в прежней редакции документа. Случаи признания людей "иноагентами" без иностранного финансирования бывали и раньше - поводом для признания становилось получение денег от других "иноагентов" или даже интервью СМИ, признанным "иноагентами", в сочетании с оппонированием российским властям, в частности, по вопросу войны в Украине.

  • Антон Картавин - депутат городского совета Новосибирска, избранный в сентябре 2020 года. В 2023 году он стал одним из лидеров протеста против повышения тарифов ЖКХ в регионе, а также автором инициативы о возвращении прямых выборов мэра Новосибирска.

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