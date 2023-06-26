Новосибирскому "Новоколледжу" отказали в получении аккредитации

Новосибирскому частному учебному заведению "Новоколледж" отказали в получении государственной аккредитации, сообщила "Тайга" со ссылкой на свой источник. Учредитель "Новоколледжа" Сергей Чернышов подтвердил редакции Сибирь.Реалии эти сведения.
"Отказали, хотя мы набрали нужное [для аккредитации] количество баллов. После разделения с партнерами у нас формально новое юрлицо с прошлого года. По закону, в конце первого учебного года можно первый раз подать заявление на аккредитацию", — прокомментировал Чернышов.
В июньском заключении экспертной группы Министерства образования от 15 июня говорится, что аккредитационная экспертиза программ АНО ПО "Новоколледж" — "Право и судебное администрирование", "Изобразительное искусство и черчение" — не смогла "сделать вывод о подтверждении качества образования" из-за "нерепрезентативной выборки", а качество программы "Коммерция" — "не подтверждено".
"По закону, если организация набирает 35 баллов, то её автоматом должны признать соответствующей. Мы 35 баллов набрали по праву и ИЗО — и это при том, что комиссия "не заметила" документов, по которым ещё десять баллов нам полагалось. Вместо того, чтобы признать соответствие, они написали, что они не могут установить, соответствует качество или нет, потому что у них есть подозрение, что выборка студентов "нерепрезентативна". Это прямое нарушение федерального регламента. Минобр на основании такой формулировки не может отказывать", — подчеркивает Чернышов.
"Новоколледж" подготовил жалобу министру образования Новосибирской области и в Рособрнадзор на решение экспертной группы."Установление "репрезентативности выборки" мало того, что не содержится как понятие в действующем законодательстве об аккредитации, но и отсутствует в перечне направлений, являющихся предметом аккредитационной экспертизы", — говорится в копии документа, которая есть у редакции Сибирь. Реалии.
- В середине июня основатель новосибирского "Новоколледжа" Сергей Чернышов объявил об уходе с руководящих постов. Такое решение он принял после того, как в мае 2023 года Минюст России признал его "иностранным агентом".
- В начале мая в отношении "Новоколледжа" возбудили три административных дела после проверки прокуратуры. Как говорил Чернышов, основания для них были формальными, а реальная причина — отказ проводить с учениками "Разговоры о важном", оправдывающие войну против Украины.
- В апреле в колледже прошли проверки от Минобразования после доноса жителя города Дмитрия Демина в прокуратуру о якобы "пропаганде поражения России в СВО" Чернышовым. В марте Демин назвал во "ВКонтакте" Чернышова, "мерзким и гнусным либералом, который развращает наших детей". Основатель "Новоколледжа" обратился в полицию с требованием возбудить дело о клевете.
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