Новосибирскому "Новоколледжу" отказали в получении аккредитации

Новосибирскому частному учебному заведению "Новоколледж" отказали в получении государственной аккредитации, сообщила "Тайга" со ссылкой на свой источник. Учредитель "Новоколледжа" Сергей Чернышов подтвердил редакции Сибирь.Реалии эти сведения.

"Отказали, хотя мы набрали нужное [для аккредитации] количество баллов. После разделения с партнерами у нас формально новое юрлицо с прошлого года. По закону, в конце первого учебного года можно первый раз подать заявление на аккредитацию", — прокомментировал Чернышов.

В июньском заключении экспертной группы Министерства образования от 15 июня говорится, что аккредитационная экспертиза программ АНО ПО "Новоколледж" — "Право и судебное администрирование", "Изобразительное искусство и черчение" — не смогла "сделать вывод о подтверждении качества образования" из-за "нерепрезентативной выборки", а качество программы "Коммерция" — "не подтверждено".

"По закону, если организация набирает 35 баллов, то её автоматом должны признать соответствующей. Мы 35 баллов набрали по праву и ИЗО — и это при том, что комиссия "не заметила" документов, по которым ещё десять баллов нам полагалось. Вместо того, чтобы признать соответствие, они написали, что они не могут установить, соответствует качество или нет, потому что у них есть подозрение, что выборка студентов "нерепрезентативна". Это прямое нарушение федерального регламента. Минобр на основании такой формулировки не может отказывать", — подчеркивает Чернышов.

"Новоколледж" подготовил жалобу министру образования Новосибирской области и в Рособрнадзор на решение экспертной группы."Установление "репрезентативности выборки" мало того, что не содержится как понятие в действующем законодательстве об аккредитации, но и отсутствует в перечне направлений, являющихся предметом аккредитационной экспертизы", — говорится в копии документа, которая есть у редакции Сибирь. Реалии.