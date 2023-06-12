Новозеландское радио добавляло в новости о войне российскую пропаганду

Национальная радиостанция Новой Зеландии Radio New Zealand (RNZ) добавляла в новости о войне в Украине тезисы российской пропаганды. Уже обнаружены 16 таких статей, ответственный сотрудник "отправлен в отпуск".

Ряд статей, взятых у новостных агентств Reuters и "Би-би-си", были изменены без упоминания об этом. В частности, в новости от апреля 2022 года были добавлены целые абзацы, которые исполнительный директор RNZ Пол Томпсон назвал "прокремлёвским мусором".

В одном из них утверждалось, что Россия начала вторжение из-за "переворота" в Украине в 2013 году, совершённого при поддержке США и неонацистов, который "создал угрозу её границам и разжёг гражданскую войну, в ходе которой преследовались русскоязычные меньшинства".

По словам Томпсона, уже проверены около 250 статей из запланированных тысяч. Шестнадцать статей, которые были "неуместно отредактированы", были исправлены и снабжены редакционным примечанием.

Редакция RNZ, новости которой регулярно публикуются в других медиа Новой Зеландии, пообещала опубликовать полные результаты проверки и сообщила о начале расследования в отношении одного из сотрудников. "Сейчас этот сотрудник находится в отпуске и не имеет доступа к компьютерным системам RNZ", говорится в заявлении радиостанции.