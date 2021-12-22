Журналистов "Новой газеты" и издания Readovka не пригласили на ежегодную пресс-конференцию президента Владимира Путина из-за "ограничений Роспотребнадзора". Об этом журналисту Алексею Полоротову рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Его ответ журналист опубликовал в своём телеграм-канале: "Я вам объясню, здесь очень просто. Мы не могли пригласить всех, потому что у нас очень жесткие ограничения со стороны Роспотребнадзора. У нас обычно более тысячи, а сейчас у нас максимум пятьсот, поэтому мы не смогли пригласить всех. И да, оказались те, кого мы не смогли взять", – сообщил представитель Кремля.

В этом году на пресс-конференцию президента не было свободной аккредитации: Кремль сам выбирал, кого пригласить. В списке в итоге оказались 507 человек. Пресс-конференция состоится 23 декабря в московском Манеже, перед ней журналисты сдадут три ПЦР-теста на коронавирус.