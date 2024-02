"Новые правила игры". Блогеры об ужесточении приговора Кагарлицкому

Суд ужесточил наказание социологу и публицисту Борису Кагарлицкому: вместо штрафа за "оправдание терроризма" ему придется отсидеть пять лет в колонии общего режима.

Дело на Кагарлицкого завели из-за комментария о взрыве на Керченском мосту, опубликованного в его телеграм-канале "Рабкор". После того как он провел несколько месяцев в СИЗО, суд назначил ему штраф в 600 тысяч рублей. Но на свободе он пробыл недолго: прокуратура обжаловала приговор, и из здания апелляционного суда Кагарлицкий снова отправился за решетку – к большому огорчению тех, кто два месяца назад радовался мягкому приговору.

Сергей Ясинский

Радость, как всегда, оказалась преждевременной

Когда Бориса – одного из узников режима, одного из тех, в чью поддержку мы проводили митинги в Ереване, и одного из тех, кому я писал письма – после полугода СИЗО освободили со штрафом, я очень радовался: хотя бы один из политзаключенных вышел на свободу, хотя бы капля в море...

Радость, как всегда, оказалась преждевременной: сегодня во время апелляции Бориса взяли под стражу в зале суда...

Виктор Шендерович

Только что. Борису Кагарлицкому ужесточили приговор со штрафа до пяти лет лишения свободы. Его взяли под стражу в зале суда.

Зачистка всего, что шевелится. И это ещё ихние "выборы" не прошли.

Борис Вишневский

Безумие, конечно. Такое же, как в "деле Беркович и Петрийчук", которых обвиняют в том же самом.

Кагарлицкий – весьма умеренный критик режима, никогда не выходивший за рамки закона, расправа с ним совершенно чудовищна и не объяснима ничем, кроме категорического нежелания крокодила хоть в чем-то разжимать челюсти. "Органы не ошибаются"…

Зато "социально близким" убийцам дают по 3–4 года.

Анатолий Несмиян

Борис Кагарлицкий был политзаключенным еще в советское время, однако тогда безжалостное советское правосудие дало ему годичный срок заключения за антисоветскую деятельность. Демократическая и свободная Россия выписала ему пятикратно больший срок примерно за то же самое – ни за что.

В поддержку Кагарлицкого высказываются и многие "патриоты". Их основной аргумент – чрезмерное рвение "органов" подрывает авторитет России среди ее "друзей" за рубежом, многие из которых заступались за Кагарлицкого.

Сергей Марков

Так можно всех умных пересажать

Это сильный удар по позициям России в мире. Кагарлицкий очень известен в мире среди друзей России. Он один из немногих известных в мире марксистов из России. А марксисты в большинстве своём поддерживают сейчас Россию в десятках стран. И этот приговор Кагарлицкому приведёт к сильному уменьшению поддержки России в десятках стран. И в странах Глобального Юга, таких как Бразилия, ЮАР, – страны БРИКС+ и в странах ЕС.

Кагарлицкий вполне иностранный агент, потому что получал наверняка деньги на свои проекты из разных марксистких фондов типа Розы Люксембург в Германии. Но он не террорист. И не экстремист. Он скорее очень "извилистый", как это принято в среде московской интеллигенции. Сказал когда то немного глупость. Все умные люди иногда говорят глупости. Так можно всех умных пересажать.

Борис Межуев

Это уже на случайность и головотяпство не спишешь, это уже похоже на раскачку ситуации перед выборами

Дарья Митина

Повторный арест Кагарлицкого – это даже не выстрел в ногу, это, считай, в башку себе пальнули.

В старые добрые времена такая херня проходила по статье "вредительство".

Максим Шевченко

Лула будет просить Путина за Кагарлицкого

Человек никогда не организовывал ничего, кроме высокоинтеллектуальных сообществ марксистского толка.

Иронизировал над власть имущими (а как не усмехнуться, наблюдая персонажи Гоголя и Салтыкова-Щедрина во плоти?), но не оскорблял.

На улицу никогда никого не звал, наоборот, говорил, что это бессмысленно.

С 2104 года организовывал сопротивление ДНР и ЛНР с левых позиций (может, за это, кстати? Других то вообще убили – Мозгового, например).

Всегда был против переворота в Киеве 2014 года.

Такое впечатление, что, дав Стрелкову (крайне правому), захотели уравновесить и дать Кагарлицкому (крайне левому).

Равновесие, типа.

А перед саммитом БРИКС в Казани, на который приедут добрые знакомые и даже друзья Кагарлицкого (Лула, Мадуро и прочие мирового уровня социалисты), это видится, как попытка, если и не организовать скандал на саммите, то слегка его смазать.

По-любому, Лула будет просить Путина за Кагарлицкого.

Зарубежные друзья России явно больше не нужны, иронизируют другие.

Константин Калачев

Еще недавно власти Российской Федерации расчитывали как на симпатии зарубежных правых палеоконсерваторов, так и на поддержку зарубежных леваков.

Судя по приговору уважаемому в мире левому мыслителю

Борису Кагарлицкому, поддержкой международных леваков решили пренебречь.

У России три союзника – армия, флот и Такер Карлсон.

Лев Шлосберг

После суда первой инстанции показалось, что челобитная в кои то веки сработала. Но теперь видно, что нет. И решение о лишении свободы принято прямо на фоне президентских выборов, которые для силовой машины (и не только для неё) – не выборы, а спецоперация, причём уже завершённая.

Все балансы сил и механизмов политического действия внутри государства сломаны

Публичное международное заступничество, даже с позиции "друзей России", уже не работает. Обещание Путина после суда первой инстанции выглядело "словом пацана", а после сегодняшнего решения заиграло другим смыслом. Извещали ли его об изменении приговора? Получали санкцию на ужесточение? Предположу, что нет.

Все балансы сил и механизмов политического действия внутри государства сломаны. Корабль кажется управляемым одним капитаном, но при более близком взгляде видно, что у штурвала носится множество матросов, желающих воспользоваться местом на палубе для того, чтобы вышвырнуть кого-то несогласного за борт.

Ужесточение приговора связано с тем, что Кагарлицкий остался в России, уверены многие оппозиционные комментаторы.

Дмитрий Гудков

Вот вам и обещание Путина разобраться в прямом эфире Валдайского форума.

Кагарлицкому – сочувствие, а всем нам – урок.

Или даже два.

Первый: верить Путину нельзя вообще. Ни в чем, даже во мнении о погоде. Врать и дышать для него – одно.

Второй: почти всем публичным лицам, включая известных оппозиционеров, давали и дают уехать. Но в случае, если не поняли сигнала, сажают. Так что если не хотите сесть, то не нужно ждать милости от СК – самолеты в Тбилиси и другие прекрасные города летают. А если очень нужно, можно и автобусом доехать. Не забывайте об общественном транспорте.

Репрессии в России устроены хаотично, чтобы держать всех в постоянном ужасе

Репрессии в России специально устроены хаотично, чтобы держать всех в постоянном ужасе. Вы не знаете, за кем придут завтра. Но точно знаете – придут. И исключать, что за вами, невозможно. А если пришли, но выпустили – это не везение, а игра кошки с мышью. При малейшем намеке на опасность – спасайтесь. Решение позаботиться о своей жизни всегда самое верное.

Николай Подосокорский

Дочь социолога Бориса Кагарлицкого Ксения заявила, что ее отец, которому сегодня назначили пятилетний тюремный срок вместо штрафа, "не планировал уезжать из России".

Видимо, поэтому и ужесточили приговор.

Екатерина Шульман

Контекст происходящего такой, что первая же мысль, приходящая по получении новости – как он мог не уехать после первого приговора, и почти единственная эмоция – изумление по этому поводу. Действия остальных участников процесса никакого изумления не вызывают.

Прикладная социопатия

Я не понимаю, что и кому доказал Кагарлицкий. Я не понимаю, ради чего пожилому человеку делать подарок фашистскому государству и садиться в тюрьму.

Кирилл Мартынов

"Оттепели" не будет, идея ясна: каждого, кто попался, не выпустят

Борис Кагарлицкий пришел на апелляцию после приговора за "оправдание терроризма", за который он получил штраф в 600 тысяч рублей. Апелляционный суд заявил, что Кагаралицкий должен сидеть пять лет. "Оттепели" не будет, идея ясна: каждого, кто попался, не выпустят.

Кагарлицкий произнес речь, исполненную оптимизма, мол, надо немного подождать, пережить темные времена и тогда все будет хорошо. После первого приговора, он писал, что надеется, что его дело станет прецедентом – мол, можно вырваться из тюрьмы и вернуться к нормальной жизни.

Я бы очень хотел, чтобы он оказался прав, но возможно наш друг социолог, сидевший при СССР и Ельцине, не понял, с какими убийцами он имеет дело теперь.

Екатерина Винокурова

Ужесточение приговора социологу Борису Кагарлицкому (признан иноагентом, экстремистом) стало неожиданностью для его знакомых, близких и общественности, но собеседники BRIEF, близкие к силовым структурам, говорят, что решение было ожидаемым. Это же собеседники, еще когда стало известно о возбуждении дела предрекали очень плохой исход для обвиняемого, причем даже не за сам пост, сколько за подготовку аналитических докладов для неких зарубежных фондов.

После международной реакции произошел промежуточный вариант (который как раз, по информации BRIEF, вызвал серьезное недовольство силовиков и был для них довольно неожиданным): Кагарлицкому назначили штраф, дав время уехать или прекратить свою общественную деятельность. Большой ошибкой собеседники называют то, что Кагарлицкий дал несколько интервью СМИ-иноагентам, в которых снова заговорил о том, что система нуждается в реформах и обозначил, что не будет уезжать из страны, но будет продолжать публиковаться.

Теперь помочь Кагарлицкому не получится, полагают собеседники BRIEF, отрицательно оценивая даже перспективы международного заступничества ведущих политиков стран-союзников (или хотя бы не противников) России.

В политических кругах приговор оценивают отрицательно: с негативными оценками выступили практически все публичные деятели, которые осмелились сказать хоть что-то. Радуются только ультрас, которые в принципе радуются любым посадкам и уголовным делам против кого угодно. Но у силовиков оказалась своя логика, не предусматривающая учета общественного мнения. Помочь Борису Кагарлицкому может только решение на высочайшем уровне об "оттепели", однако сейчас такого решения нет (и, будем честны, не предвидится).

Антон Орех

За одно дело накажут уже второй раз

Сначала реальный срок Кагарлицкому заменили штрафом. Потом штраф заменили реальным сроком. Вы же понимаете, что такое просто невозможно при натуральном правосудии. Получился классический пример торга. Кагарлицкому просто предложили уехать. Зная, что он не уедет. Выждали паузу и выполнили План А.

Кстати, мы имеем дело ещё и с правовым "казусом". Ведь штраф он уже заплатил! То есть, наказание назначено и исполнено! А теперь получается, что за одно дело накажут уже второй раз

Ольга Бешлей

Очень жаль социолога Бориса Кагарлицкого, получившего пять лет за текст в телеграм-канале.

До этого было очень жаль писателя и адвоката Алексея Федярова, оказавшегося под домашним арестом. Но по-другому: все же с Алексеем мы немного общались. Мне странно и тяжело не видеть его текстов в фейсбуке, куда я давно захожу мельком. Я помню из этих текстов про двух дочерей.

Социолога Кагарлицкого я знала исключительно как эксперта. А его дочку Ксению увидела сегодня, выбирая отрывки из интервью (записанного коллегой) для эфира.

"Был очень оптимистично настроен"

"Не было даже предположения, что плохо закончится"

"Его принципиальная позиция – остаться в России"

"Не было оснований для пересмотра"

У меня никак не находилось слов, пока я выбирала эти отрывки. Но возникло чувство, которое я могла бы озвучить так: "Да как же вы могли – надеяться на лучшее!"

Есть люди, которые сохраняют надежду на лучшее даже ценой собственной свободы

Я сейчас перечитываю "Крутой маршрут" Гинзбург. В университете читала наискосок, а теперь появилось время, и я бы сказала, обстоятельства. Так вот, там в самом начале, когда она издалека начинает описывать, как начался ее путь в лагеря – с событий, подоплеку которых невозможно было предугадать (потому что подоплеки этой и не было, ее приписали, грубо приделали позже) – люди уже повидавшие криповую изнанку советской жизни ей говорят: "Вы не понимаете происходящих событий. Вам будет очень трудно". Сама же она дальше говорит о своей "политической наивности", которая позволяла ей думать, что ничего плохого с ней не случится, ведь она ничего плохого не делала.

В это застывшее время мне тоже хочется повесить ярлык политической наивности на каждого, кто не бежит из России, видя весь ужас происходящего, на каждого, кто надеется на лучшее, на каждого, кто думает, что в его квартире не раздастся леденящий звук очень раннего дверного звонка.

А потом я вспоминаю, что вешать ярлыки – плохо. Потому что я повешу их себе на глаза. Да и сравнения с 37-м годом слишком часто грешат неточностями.

Кагарлицкий – участник диссидентского движения СССР. А Федяров – бывший прокурор, уже побывавший в российской тюрьме.

Люди, об арестах которых я беспокоюсь, прекрасно понимают происходящие события. И понимают их даже лучше меня.

И все равно надеются на лучшее.

И я рада, что есть эти люди, которые сохраняют надежду на лучшее, даже ценой собственной свободы.

Теперь приходится надеяться ради них.

Галина Юзефович

Немного неловко говорить такие очевидные вещи, но вообще-то человек, который, зная о грозящей ему опасности, отказывается покидать свою страну, называется "настоящий патриот". И тогда вопрос, как называются те, кто его сажает на 5 лет.

Многие комментаторы считают, что недавние события дают повод говорить об изменении характера репрессий – они становятся намного более бескомпромиссными.

Кирилл Шулика

Приговор Борису Кагарлицкому (признан Минюстом иноагентом, внесен в России в список террористов и экстремистов), активность вокруг Ксении Собчак, дальнейшее ужесточение законов по инакомыслию имеют одну цель – выдавить из страны оставшихся несогласных.

Поэтому границы если и закроют, то с той стороны. И вот, кстати, это своего рода "подарок" российским инакомыслящим.

Ну а до формирования новой команды после выборов все нужно с чистого листа начать. И ничего не должно от этого отвлекать.

И в этой связи те, кто получает сигналы, но все равно остается, обладают достаточно большим мужеством.

Николай Митрохин

Система сползла на следующий уровень жестокости и абсурда

Вчера посадили на 7,5 лет окружение Собчак, сегодня на пять Бориса Кагарлицкого – у меня ощущение, что где то в начале года в системе российской произошел очередной резкий толчок, после чего она сползла на следующий уровень жестокости и абсурда. Возможно, его причиной послужил обстрел Белгорода, продемонстрировавший неспособность властей РФ защитить мирную жизнь граждан, возможно "голая вечеринка", разбудившая что-то внутри организма одного старца, но не исключено, были какие-то иные, скрытые от нас причины. Но последствия видны довольно чётко – это и законодательное рвение – Закон об изъятии имущества за фейки об армии, и погром у врачихи, которую обвинили не весть в чём, и вот эти суды, и возбуждение уголовных дел против президентов и высокопоставленных чиновников балтийских стран за снос советских памятников, что-то наверное ещё что я пропустил в текучке событий. Но вот по всем каналам видно, как ситуация в плане политических репрессий мутирует в худшую сторону, в духе "пощады не будет никому, а дурацких претензий у нас много".

Майкл Наки

В России остается довольно много людей, которые пока так и не поняли, что произошло. Для них – где-то там, далеко, ведется война, которая может им и не очень нравится, но жизнь их, типа, не поменялась. Особенно когда мы говорим про людей публичных. Можно спокойно продолжать петь песенки, собираться на юмористических шоу, ходить друг к другу на вечеринки, в общем, жить припеваючи, если заблокировать себе знание о том, что прямо сейчас Россия убивает людей в соседней стране.

Никакие связи, статус и деньги не помогут

Однако, на самом деле, речь больше, чем о войне. Россия изменилась кардинально. Теперь не автократия, Россия – диктатура. Теперь нельзя просто заниматься своими делами. Ты либо зигуешь и становишься соучастником кровавого преступления, либо жди проверок, запретов, а то и реальных сроков. Так выглядят новые правила игры. Просто молчать уже недостаточно. Стоит тебе попасть в поле зрения какого-нибудь жалкого доносчика или полоумного общественника, сделать что-нибудь, что в уже противоречит новым правилам, которые выдумываются каждый день – твоя карьера будет растоптана, а жизнь уничтожена, пока ты не присягнешь на верность царю и не поддержишь массовое убийство украинцев. Никакие связи, статус и деньги не помогут.

Поэтому выбор придется сделать каждому.

Станислав Белковский

Кто-то ещё думает, что тоталитаризм можно пережить?

И те, кто сегодня вопит "ату его!", "так и надо" – скоро сами будут принесены в жертву Молоху. Они изучали историю ещё хуже, чем их вождь В. В. Путин.

Сталингулаг

"Жестокость", "безумие", "произвол" – все эти избитые клише сегодня пусты. А пустота, вышедшая из этих понятий, имеет какое-то нечеловеческое начало. Именно поэтому, когда она сжирает всё пространство, её нельзя описать, а только прочувствовать весь этот трансцендентный ужас. Я не знаком с Кагарлицким и редко смотрел его выступления, но это не важно. Потому что искренне желаю ему, вам, себе и каждому, когда столкнемся с этой пожирающей пустотой, а увернуться ни у кого не получится, скормить этой бездне не внутреннего себя, а только свой страх. Тем же, что останется, пусть распоряжается воля, которая станет свободной от ужаса

Рустем Адагамов

Символично, что социологу Кагарлицкому дали пять лет лагерей в день, когда 60 лет назад, 13 февраля 1964 года был арестован поэт Иосиф Бродский, получивший потом те же пять лет принудительных работ в ссылке. Обвинения Бродскому были столь же абсурдны – его судили за то, что прокуратура не признавала занятие поэзией "полноценным трудом", а судье не нравились его стихи. Тогда еще над Бродским и жестоко поиздевались, отправив его в психушку для "экспертизы", где поэт подвергался пыткам т.н. "укруткой" – среди ночи его будили, заталкивали в ванну с холодной водой, потом закручивали в мокрую простыню и усаживали рядом с горячей батареей – простыня высыхала и сжимала тело до боли. Тогда у 24-летнего Бродского случился первый инфаркт.

60 лет прошло, а в России все то же людоедское "правосудие", все те же расправы над безвинными людьми.