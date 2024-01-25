"Новые раскулаченные". Рунет о конфискациях за "фейки"

Новый виток репрессивного законодательства в России: Госдума приняла в первом чтении законопроект о конфискации имущества у осуждённых за "фейки" о войне.

Вячеслав Володин:

Как показала существующая практика, мер борьбы с негодяями было недостаточно.

Они живут безбедно, сдавая в аренду недвижимость, продолжая получать гонорары за счёт российских граждан. Направляют эти средства на поддержку нацистского режима. Позволяют себе публично лить грязь на нашу страну. Находясь за границей, чувствуют свою безнаказанность, полагая, что правосудию до них не дотянуться.

Принятое решение должно остановить тех, кто совершает преступления против безопасности нашей страны, считает возможным оскорблять наших граждан, солдат, офицеров, поддерживает нацистов.

Андрей Луговой:

О конфискации имущества за распространение фейков.

По нашему законопроекту, конфисковывать имущество предлагается по восьми уголовным статьям: деньги, ценности или иное имущество, используемые для финансирования преступной деятельности против безопасности РФ.

Перед законом все равны, и Уголовный кодекс все должны чтить одинаково. Восстановление справедливости, возбуждение уголовных дел, лишение почетных званий, конфискация имущества послужит сигналом всем, у кого закралась мысль встать на путь предательства интересов своего народа и своей страны.

Реализация вносимых в Уголовный кодекс поправок будет осуществляться в судебном порядке. Нет никаких оснований полагать, что судебная власть начнет сводить какие-то счеты с условным Галкиным.

Наличие идеологических соображений — это журналистский штамп и отговорки предателей, которые не захотели отказываться от комфортной жизни вместе с нашими гражданами, которые их наградили почетными званиями и верили в их честность и порядочность.

Андрей Мальгин:

Всё произошло стремительно: законопроект был внесен позавчера, и вот уже прошло голосование.

За поправки проголосовали 395 депутатов, трое высказались против. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что существующих мер "борьбы с негодяями" недостаточно.

Поэтому на подходе уже следующий законопроект - о запрете «иноагентам» совершать сделки с имуществом без личного присутствия при сделке, т.е. пребывания в стране.

Сталингулаг:

Не успели в Госдуме в первом чтении принять закон о конфискации имущества у всех нехороших людей, на всё про всё, от внесения законопроекта до его утверждения, ушло всего два дня, как депутаты заявили, что на этом не планируют останавливаться, а подготовят ещё один карательный законопроект о запрете «иноагентам совершать сделки с имуществом без личного присутствия». То есть, подготавливают почву, чтобы отжимать имущество не только у людей с подобием политической позиции, а вообще у всех, кто уехал из страны с надеждой на возвращение. Вернуться может и получится, только уже не в родной дом, а прямиком на казенные нары

Александр Баунов:

Депутаты думы пришли заявить, что профессор занимает чрезмерную жилплощадь

Анастасия Буракова:

Цель широкого пиара законопроекта — запугать тех, до кого физически не может дотянуться российское «правосудие».

Александр Плющев:

Я уже говорил, на что расчет: на запугивание. Если многие, уехав и живя в безопасности, ставят на себя плашку иноагента, потому что опасаются весьма умозрительных угроз, то уж прямой закон об отъеме имущества должен просто их парализовать.

Аббас Галлямов:

Вообще-то конфискацию имущества у «врагов народа» Володин начал предлагать ещё год назад. Кремль поначалу эту идею не одобрил, он сам об этом тогда рассказывал устами разных своих «источников». Резонов было два: во-первых, не хотели демонстрировать обществу, что в стране установился реально репрессивный режим, поскольку понимали, что репрессивность эта людям не нравится; во-вторых, понимали, что рано или поздно всё это обернется против них самих. В Кремле знают, что именно такова логика репрессий и именно так в конце концов всегда и бывает.

Прошёл год и сейчас вдруг всё завертелось. Закон принимают в режиме «хватай мешки, вокзал отходит». Почему? Что изменилось?

Пришли выборы, а никакой массовой любви к начальнику Кремль так и не зафиксировал. Растут риски протестного голосования и всяческих флешмобов. Представьте себе, что миллионы людей начнут в день голосования выкладывать в Сеть фотографии своих бюллетеней с вычеркнутым Путиным. Кто после этого поверит в официальный результат? Вот власти и решили запугать людей так, чтобы никто из них не посмел дернуться.

Угроза конфискаций очень для этого подходит. Отчаявшийся человек способен рискнуть собой и предпринять шаг, который может привести его в тюрьму, но оставить свою семью без угла не согласится никто.

В общем, характерное начало «Года семьи». Режим бьёт граждан по этому самому - по «семейным ценностям», которые он якобы отстаивает.

Роман Юнеман:

Посмотрите на этого депутата Лугового, который говорит о том, что людей теперь будут оставлять без имущества, чтобы они «подохли как последние собаки». Посмотрите на выражение его лица, послушайте интонации.

Слова про «подохли как собаки» — это про наших, российских, граждан. Которых депутаты в парламенте «представляют».

Сегодня Госдума поддержала законопроект о лишении имущества «за фейки об армии». Название закона не должно вводить в заблуждение. Как и грозная риторика депутатов про страшных врагов, национал-предателей и диверсантов, которых нужно наказать.

На самом деле под конфискацию имущества подводится целый перечень политических статей. Есть там, например, и «публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности», под которые можно подвести вообще всё что угодно, было бы желание и нужная лингвистическая экспертиза. Да и под «фейки» тоже, вплоть до любой критики военного начальства. Законопроект — не про фейки и не про диверсантов, а про политическую цензуру.

Новые «лишенцы» и «враги народа» в России уже есть. Теперь к ним добавятся «раскулаченные».

Станислав Белковский:

Кремль: иноАгенты должны сдохнуть за пределами РФ, как последние собаки.

Такие попытки идти против постгуманистического тренда непонятны. Что плохого в смерти собаки, даже последней? Собака, как правило, умирает, не отягощённая бременем греха. О такой смерти т. наз. человек, особенно если он депутат Госдумы ФС РФ, может только мечтать.

Анатолий Несмиян:

Пожелание уехавшим подохнуть как собаки, безусловно, сильно мотивирует их возвращаться обратно в Россию.

В общем-то, власть вполне устраивает сложившееся положение. Она, правда, периодически и очень невнятно призывает вернуться, но делает это неубедительно, а чтобы ни у кого не осталось сомнений, что лучше не стоит экспериментировать, раз за разом выпускает вот таких луговых, которые доходчиво объясняют - не надо.

Выбросив нелояльных за рубеж, власть облегчает себе работу по терроризированию оставшихся. Братский наркорежим Венесуэлы поступил точно так же, когда после массовых протестов и волнений, вызванных захватом власти нынешним руководством страны в 2018 году после масштабных фальсификаций выборов, выдавил из страны около 4 млн человек. Опыт оказался достаточно успешным, а потому почему бы не воспользоваться им?

Поэтому реальность такова, что власти вполне выгодно создавать условия, чтобы люди бежали. Остаться должны либо зомбированные, либо запуганные. Остальным тут не место.

Ева Левенберг:

На самом деле, это звучит только страшно.

Во-первых, конфисковывать будут не все имущество, а только добытое "преступным путем". Конечно, здесь многое зависит от фантазии следователя, но органам придётся как-то обосновывать, сколько денег человек "незаконно" получил, с какой целью и каким образом. Это дополнительная работа, которую следственные органы не очень жалуют.

Во-вторых, даже сейчас есть возможность конфисковывать орудия преступления - телефоны, компьютеры и т.д.

В-третьих, конфискация применяется только на основании обвинительного приговора.

Намеренно упрощаю, но все исключения несущественны.

Алексей Рощин:

Страна РФ просто на глазах превращается в либертарианский рай. Вчера был сделан очередной важнейший шаг на пути к этому - то есть к отмене частной собственности и государства. Ведь что такое, по сути, либертарианство, он же "анкап"? Это такой государственный строй, при котором отсутствует защита частной собственности и государство, такое Гуляй-поле или, проще говоря, Сомали. "Война всех против всех", кто дубину первый взял - тот и молодец.

Вчера ГосДума принимала закон о конфискации собственности. Многие поначалу пожмут плечами - мол, конфискация и раньше была в УК; но тут важный нюанс - раньше конфискация имелась в некоторых статьях УК, но только на компенсаторной основе. То есть у человека могли отобрать какую-то часть собственности, но только как ВОЗМЕЩЕНИЕ, в компенсацию некоего нанесенного ущерба.

И вот теперь правящая орава спятивших дедов сделала огромный шаг назад, возвращение к советской практике - когда конфискация рассматривается не как возмещение, а как наказание само по себе. Ты, мол, в чем-то провинился - а мы у тебя в наказание отберем всё имущество, будешь ходить без штанов. Словом, пролетарский грабеж "чтобы неповадно было". Понятно, что после краха совка эту норму поспешили из всех кодексов убрать - ведь поначалу идеалисты-романтики пытались строить нормальную страну, а в ней, как тогда еще понимали, без уважения к собственности нельзя.

И так же понятно, что если власть в стране захватили гопники (от слова гоп-стоп), то для них все время этот непонятный пиетет перед чужим имуществом всегда будет как бельмо на глазу. После начала СВО все пошло вразнос, и наконец они и от этого досадного пиетета избавились.

Пока, правда, только в одном - в любимом ими "Законе о фейках". Вписывают туда возможность конфисковывать имущество В НАКАЗАНИЕ "за фейки об армии". Но то, что это только за один состав, не утешает; во-первых, "за фейки" можно привлечь вообще любого человека - это понятие абсолютно безразмерное и налезет на что угодно; а во-вторых - это все равно как проковырять дырочку в плотине. Прорвет в одном месте - скоро посыпется плотина целиком.

И это означает, что вообще ЛЮБОЕ имущество теперь не имеет вообще никакой защиты: хочешь отобрать у кого-то его завод, фабрику, здание или лесопилку - нет ничего проще. Пишешь на проклятого буржуина донос "про фейки" - и дальше у него всё отбирают, всех наследников и родственников - побоку, дальше уже только договориться с чиновником, чтобы конфискованное передали тебе. Потом, правда, уже на тебя пишут аналогичный донос, тоже про фейки, тебя в каталажку, всё отбирают, передают следующему - и начинается у всех веселая (хотя и недолгая) жисть в царстве справедливости, где никому ничего не принадлежит. Тут, кстати, и тов. Шваб возрадуется, поскольку отмена собственности - это и его "повесточка". Словом, все, что ни делается - всё в ногу с прогрессом.

В общем, одни плюсы. Правда, о нормальной стране уже можно и не мечтать, но и это ерунда, поскольку, как доказал еще Мюнхаузен, лишний день весны на самом деле никому не нужен.

Кирилл Шулика:

Против закона о конфискации имущества по приговорам за фейки про армию проголосовали трое - Сардана Авксентьева и Ксения Горячева (обе - "Новые люди") и Сергей Шаргунов (КПРФ). Есть уже на думском сайте.

Зато у "Новых людей" один за, остальные не голосовали. За - Дмитрий Певцов. Но он примкнувший одномандатник.

Не голосовала еще независимая Оксана Дмитриева. Еще не голосовали коммунисты Сергей Левченко, Вячеслав Мархаев, Михаил Матвеев, Олег Михайлов, Нина Останина. В ЛДПР не голосовали Владимир Кошелев, Юрий Напсо, но он не ходит на работу, у эсеров Валерий Гартунг, Дмитрий Кузнецов, Галина Хованская, Алексей Чепа.

Так что нашлось трое очень смелых и немного просто смелых.

Фарида Рустамова:

Депутаты Госдумы даже в более травоядные времена практически не решались нажимать кнопку «против» при голосовании по принципиальным законопроектам, явно спущенным силовиками и администрацией. Обычно, если кто-то совсем уж не согласен, то он либо не голосует совсем, либо воздерживается. Так что велики риски, что депутатов Авксентьеву, Горячеву и Шаргунова ждет наказание от спикера Володина и его коллег.