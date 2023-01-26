Информационный дайджест "Время Свободы", 26 января

Немецкие, американские и британские танки будут поставлены в Украину. Как скоро они окажутся на фронте и как будут использоваться

Мосгорсуд ликвидировал старейшую правозащитную организацию в России – Московскую хельсинскую группу

В Чехии нашли десятки компаний, связанных с россиянами, открыто поддерживающими войну в Украине

В Испании пойман отправитель писем-бомб. Одна из таких бомб была отправлена в посольство Украины

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