Новым гендиректором ТАСС назначен Андрей Кондрашов

Новым генеральным директором российского государственного информационного агентства ТАСС назначен первый заместитель гендиректора ВГТРК Андрей Кондрашов. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Кондрашов сменит на этом посту Сергея Михайлова, который освобожден от должности "по собственному желанию". Михайлов возглавлял ТАСС с 2012 года. О причинах своего решения он не сообщил.

50-летний Андрей Кондрашов — российский журналист и телеведущий - с 1992 года работает на ВГТРК. Он был собственным корреспондентом ВГТРК по Центральной Азии, освещал работу Госдумы, входил в состав кремлевского пула, вел программы "Вести" и "Вести недели". В должности заместителя гендиректора курировал информационный блок холдинга ВГТРК.



В 2018 году Кондрашов был пресс-секретарем избирательного штаба Владимира Путина.

Он - автор фильма "Крым. Путь на родину", посвященного аннексии Россией украинского полуострова в 2014 году. Значительную часть фильма составляет интервью президента Владимира Путина о его личном участии в мартовских событиях 2014 года в Крыму. Кондрашов также снял биографический фильм о президенте "Путин".

В июне Евросоюз включил Кондрашова в 11-й пакет санкций Евросоюза в ответ на войну России против Украины.