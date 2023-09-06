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Новым министром обороны Украины назначен Рустем Умеров

Рустем Умеров

Верховная рада утвердила назначение Рустема Умерова на должность министра обороны Украины. "За" проголосовали 338 депутатов из 360. Кандидатуру Умерова предложил президент страны Владимир Зеленский.

41-летний Умеров родился в городе Булунгур в Узбекистане, в семье депортированных крымских татар. Он был управляющим директором нескольких инвестиционных фондов. В 2019 году он был избран в Верховную раду. Входил в переговорную группу Украины с Россией после вторжения 2022 года. В том же году возглавил Фонд госимущества.

Во вторник Рада освободила Умерова от прежних обязанностей.

На посту министра обороны Умеров сменит ушедшего в отставку Алексея Резникова.

Президент Зеленский, объясняя необходимость кадровых перемен, отметил, что Резников занимал пост министра обороны более 550 дней полномасштабной войны. "По мнению Зеленского, "министерству необходимы новые подходы и другие форматы взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом".

Решению об отставке Алексея Резникова предшествовали несколько коррупционных скандалов, связанных с госзакупками для армии. Разбирательства привели к увольнению ряда высокопоставленных чиновников, в том числе заместителей министра обороны.

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